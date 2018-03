Occupy ERT: El cierre que colmó la paciencia griega

Yony Hinojosa es alcaldesa, pero nunca antes la han entrevistado. Está aprendiendo a usar el correo electrónico porque, cuando entró en el cargo hace tres años, la alcaldía no contaba con los dos ordenadores que tiene ahora. Conseguirlos fue un logro, igual que tantas otras cosas que esta mujer indígena ha conquistado a base de pequeñas victorias.

Este es su último año de mandato en Chacán, un municipio peruano de la región de Cusco, formado por ocho comunidades que suman 5.000 habitantes. Sus hileras de casas construidas en adobe dan cobijo a una sociedad conservadora en la que, tradicionalmente, las mujeres no han salido de casa más que para cuidar a los animales.

Ella siempre fue “diferente”, reconoce. Su vida ha estado vinculada a la lucha por los derechos de las mujeres y llegó a ser su defensora en la comunidad en la que habita. La mejor escuela la tuvo en casa, en la figura de su madre. “Mi papá nos abandonó y sufrimos mucho, pero siempre la vi salir adelante. Por eso he trabajado para que otras mujeres no sufrieran lo que sufrió mi mamá”. Aunque nunca pensando que lo haría desde la alcaldía. “Todo empezó como una broma. La gente me decía: «hola, señora alcaldesa». Y yo les decía que no me llamaran así”. Al final, la insistencia de algunos y el respaldo de su marido, la empujaron a planteárselo en serio. “«Lánzate y yo te apoyo», me dijo mi esposo. Yo le dije: «si tú apoyas, yo me voy a lanzar»”. Y lo hizo. El día que se cerraba el plazo de inscripción, añadió su nombre a la lista en la que ya figuraban otros cuatro candidatos. Todos hombres.