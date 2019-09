Italia autoriza el desembarco de los 182 migrantes del Ocean Viking en el puerto siciliano de Messina

SOS Méditerranée, que opera junto con Médicos Sin Fronteras (MSF) el barco humanitario Ocean Viking, ha informado este domingo de que las autoridades italianas han autorizado el desembarco en el puerto siciliano de Messina de los 182 migrantes que lleva a bordo.

"Estamos aliviados de que, por segunda vez en una semana, Italia abra un puerto a gente rescatada en el Mediterráneo", ha indicado la ONG en Twitter.

🔴BREAKING The competent Italian authorities have assigned #Messina as place of safety for the 182 survivors onboard the #OceanViking. We are relieved that for the second time in a week, Italy opens a port to people rescued in the Mediterranean. pic.twitter.com/rGk1ZmC79b