Los 82 migrantes del Ocean Viking desembarcan en Lampedusa: "La espera ha terminado"

Los 82 migrantes del barco humanitario Ocean Viking, de las ONG SOS Méditerranée y Médicos Sin Fronteras (MSF), han desembarcado en la noche del sábado en un puerto de Lampedusa, tras seis días de espera en el mar Mediterráneo.

"La espera para los migrantes a bordo del Ocean Viking ha terminado. 82 hombres, mujeres y niños son transferidos por la Guardia Costera italiana a Lampedusa. Han huido de Libia, sobrevivido a la travesía mortal del Mediterráneo, ahora finalmente llegan a un lugar seguro", ha celebrado MSF en las redes sociales.

El barco entró en aguas italianas durante la tarde del sábado y se quedó próximo a la costa, pero no atracó en puerto, sino que fueron las embarcaciones de la Guardia Costera italiana las que los llevaron a tierra pasadas las 23.15 horas locales (21.15 GMT).

BREAKING: The wait for the rescued people on board #OceanViking is over: 82 men, women & children are now being transfered by the Italian Coast Guard to #Lampedusa.

Fleeing from #Libya, surviving the deadly #Mediterranean sea crossing, now they have finally reached a safe place pic.twitter.com/xs8ggYKhFg