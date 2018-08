Los 177 rescatados por los guardacostas italianos llevan más de 24 horas retenidos por Salvini en su pulso a la UE

En puerto, pero retenidos y sin poder pisar tierra firme. Las 177 personas que están desde hace siete días a bordo de un barco militar de la Guardia Costera italiana esperan en el puerto de Catania, en la isla de Sicilia, donde el buque atracó el lunes, a que el Gobierno italiano les permita desembarcar.

Fuentes del Ministerio del Interior, que lidera el ultraderechista Matteo Salvini, aseguran que no se va a consentir el desembarco de estas personas hasta que los países de la Unión Europea (UE) no lleguen a una solución para reubicarlas.

La decisión de Salvini de retener a estas personas en el barco ha sido duramente criticada por diversas organizaciones y asociaciones. La portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Italia, Carlotta Sami, ha lamentado que estas personas no puedan bajar a tierra y destacó que "necesitan urgentemente recibir asistencia y el derecho a pedir asilo".

También la ONG Médicos Sin Fronteras ha señalado que está "a la espera de poder prestar las primeras ayudas psicológicas a las personas socorridas por el barco 'Diciotti" y ha exhortado "a las autoridades italianas a que concedan rápidamente el desembarco para poder ofrecerles asistencia".

Estas personas fueron asistidas el jueves pasado cuando el barco Diciotti, de los propios guardacostas italianos, se hizo cargo de ellas, después de ser socorridas por otros dos buques de la Capitanía de Puerto en aguas de Malta, según el Ministerio del Interior de Italia.

Permanecieron cinco días en el mar a la espera de que el Ejecutivo italiano les indicara algún puerto, hasta que el lunes el ministro de Infraestructuras y Transportes, Danilo Toninelli, informó en la red social Twitter de que el barco podía atracar en el puerto de Catania. Entonces, la embarcación militar puso rumbo a esta localidad de la sureña Sicilia, adonde llegó a medianoche del lunes, y desde entonces permanece en puerto, con los migrantes a bordo.

El Gobierno italiano vuelve así a tensar la cuerda para que los socios comunitarios sigan el mismo modelo aplicado en casos recientes, como en el del barco Aquarius que pudo llegar a Malta con 141 personas una vez que seis países, entre ellos Italia, acordaron repartirse a los migrantes.

Salvini ha criticado en un comunicado que los Estados de la UE no asuman sus compromisos de reubicación en los casos de migrantes que llegan a las costas de Italia. El líder de la Liga, que también es vicepresidente del Gobierno, ha indicado que en julio seis países europeos se comprometieron a recibir a 450 migrantes que desembarcaron en el puerto de Pozzallo, en Sicilia, y únicamente Francia ha cumplido su palabra.

"Solo Francia ha realizado un esfuerzo acogiendo 47 de los 50 prometidos (tres están hospitalizados a la espera del traslado)", subraya. En cambio, prosigue, "Alemania iba a recibir a 50 y ha admitido a cero", igual que Portugal, España y Malta, mientras que Irlanda había prometido hacerse cargo de 20 y no ha acogido a ninguno. "Todos tratan de ganar tiempo imponiendo a Italia que pague los gastos de los traslados, 500 euros por persona", asegura.

Salvini pidió a las instituciones europeas que abran una investigación contra Malta por no responsabilizarse de estos 177 migrantes y dejarlos "en el mar en condiciones de dificultad". El ministro del Interior ha intentado en este tiempo que Malta acogiera a estas personas, pero se encontró con la negativa de su homólogo maltés, Michael Farrugia, quien dijo que La Valeta no tenía la obligación de hacerlo. Además, Farrugia acusó a Italia de haber interceptado a los migrantes en aguas maltesas, "pero solo para impedirles entrar en aguas italianas", ya que la embarcación, dice, no estaba pidiendo ser rescatada.

Malta rescata a 100 migrantes y dos cadáveres