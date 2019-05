Las preguntas "absurdas" de la prensa a Mahmood, representante italiano en Eurovisión: "¿Vives en un gueto?"

El representante italiano en Eurovisión, Mahmood, parece acostumbrado a responder preguntas relacionadas con el origen egipcio de su padre, aunque también se muestra cansado de repetir una y otra vez que él es "italiano al 100%". En una rueda de prensa celebrada tras el festival, el artista recibió una serie de cuestiones por parte de los periodistas enfocadas en la misma dirección: "¿Sigues viviendo en un gueto?", "¿estás practicando el ayuno del Ramadán?, "¿cómo te sientes siendo medio egipcio y cantar en Israel?", recoge el diario La Repubblica, que tacha las preguntas de "absurdas".

El número 2 de la última edición de Eurovisión, milanés de madre italiana y padre egipcio, respondió con una sonrisa a todas las preguntas, viéndose obligado a recordar una y otra vez su nacionalidad italiana. Tras obtener el segundo puesto en el festival musical, una de las cuestiones de la prensa hacía referencia a si el artista "practicaba el ayuno del Ramadán" y, en ese caso, "cómo lo estaba haciendo".

El cantante se vio empujado a intervenir antes de que el reportero continuase en la misma línea: "No, no. Soy cristiano. La frase 'bere champagne durante il Ramadan' [incluida en la canción con la que representaba a Italia en el festival: 'beber champán durante el Ramadán, traducida al español] no es una expresión literal, es una metáfora para explicar que alguien dice una cosa y luego hace otra diferente".

Posteriormente, otro periodista, de la televisión isrelí, pregunta al artista sobre cómo se siente en Israel teniendo en cuenta sus orígenes egipcios: "Sabemos que tu padre es egipcio, hay una frase en árabe en tu canción, creo que has recibido presiones añadidas para venir aquí a Israel. ¿Cómo te sientes aquí, en Israel, al ser medio egipcio y cantar una frase en árabe?". Mahmood responde con contundencia: "Yo soy italiano al 100%. He vivido con mi madre, así que me siento un cantante italiano en Israel", concluye con una sonrisa.

Captura del momento en que preguntan al candidato a Eurovisión italiano, Mahmood.

El plato fuerte llegó un poco más adelante. Una reportera, después de expresar su admiración por el cantante, lanza una pregunta que sí logra desconcertar a Mahmood y a algunos de los integrantes de la delegación que lo acompaña: "¿Vives en el guetto de verdad o solo es una canción?". Tras la incomprensión de su interlocutor, la periodista realiza algunas aclaraciones: "¿Vives de verdad en el guetto o es solo una cuestión social que has utilizado?". El representante italiano continúa sin entender nada: "¿Qué es que quieres decir con vivir en...?". "Periferia, guetto", matiza la informadora.

La canción de Italia para Eurovisión, que explica la difícil de razón de Mahmood con su padre tras haber abandonado a su madre, no menciona en ningún momento la palabra "guetto", sólo hay una cita a "la periferia" [en la periferia hace mucho calor].

Cuando el artista logra entender la extraña pregunta, contesta de forma breve: "Preferiría no hacer una distinción entre gueto y no gueto. Yo he nacido en Gratosoglio, en la periferia de Milán. Para mí es lo mismo vivir ahí que en otro lugar", concluyó Alessandro Mahmoud.

En las semanas anteriores a la celebración del festival musical, el milanés ya se había mostrado molesto al respecto, después de que su elección hubiese despertado las críticas del ministro del Interior de Italia. El ultraderechista Matteo Salvini cuestionó al representante de su propio país: "Mahmood... bah... ¿Es la canción italiana más bonita? Yo habría elegido a Ultimo (otro de los candidatos al concurso)". Las polémicas declaraciones despertaron conversaciones sobre la procedencia del autor de 'Soldi': “En el centro de la controversia se ha puesto algo que no me afecta en primera persona: la inmigración", respondió entonces el artista.