Los recogepelotas del Ibiza envían un vídeo con burlas racistas al portero del Sporting: "¡Inmigrante!"

El portero del Real Sporting de Gijón B, Christian Joel, ha denunciado en su cuenta de Twitter insultos racistas por parte de los recogepelotas del Ibiza. Tras el partido celebrado domingo, varios jóvenes llamaron "inmigrante" al guardameta en tono despectivo y le dedicaron gestos obscenos.

Joel, de origen cubano, ha afirmado que "estas situaciones no se pueden consentir de ninguna manera" y ha recordado que "el racismo no tiene cabida en ningún aspecto de la vida". En el vídeo se puede ver también como los jóvenes escupen sobre el escudo del Sporting mientras se ríen e insultan al jugador.

Tras el partido en Ibiza los recogepelotas me mandaron un video llamándome "inmigrante" con la sudadera que me cogieron. Estas situaciones no se pueden consentir de ninguna manera

Vivimos en una sociedad en la que el racismo no tiene cabida en ningún aspecto de la vida



