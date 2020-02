Los primeros 82 solicitantes de asilo son acogidos en los barracones levantados por el Ayuntamiento de Madrid en un polígono

Las primeras familias de solicitantes de asilo se han instalado ya en los barracones levantados por el Ayuntamiento de Madrid en un polígono industrial del Ensanche de Vallecas. 82 personas han llegado en las últimas 24 horas al nuevo centro temporal de acogida creado como una "solución urgente" a la situación de calle de quienes llegan a España en busca de protección internacional, ante el colapso del sistema de acogida estatal.

Coincidiendo con la llegada de los primeros usuarios, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha visitado este sábado el centro y, acompañado de una tropa de autoridades y periodistas, se ha adentrado en una de las pequeñas viviendas prefabricadas donde ya se encontraban instaladas dos familias, de origen colombiano y venezolano, con las se ha fotografiado y ha mantenido una conversación ante las cámaras.

"Es una solución a la urgencia acuciante de que no hubiera ninguna persona que tuviese que dormir al raso en Madrid", ha afirmado Martínez Almeida tras la visita. Se trata de un centro temporal, gestionado por la empresa Asispa, que recibirá principalmente a familias de solicitantes de asilo mientras aguardan las plazas que les corresponden en la saturada red estatal de acogida de refugiados, competencia del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Los módulos tiene una superficie de 65 metros cuadrados, y están formados por tres habitaciones con literas, un pequeño salón, una cocina y un baño. En cada una de estas viviendas prefabricadas vivirán entre dos y tres familias, en función del número de miembros de cada una de ellas. Entre quienes han sido acogidos se encuentran solicitantes de asilo procedentes de Venezuela, Colombia, Honduras, El Salvador, Ucrania o Pakistán.

Vista general de los barracones del centro temporal de acogida para solicitantes de asilo construido en Vallecas, que este sábado empieza a recibir a las primeras personas. EFE/ Víctor Lerena

El Ayuntamiento finaliza así la primera fase del proyecto, que ha activado un total de 96 plazas. A finales de este mes, el Consistorio planea concluir la segunda etapa, que comprende la puesta en marcha 14 módulos para albergar a 140 personas. Por último, durante el mes de marzo se abrirán seis viviendas más, que estarán adaptadas para usuarios con movilidad reducida. En total, el nuevo centro contará con 294 plazas.

Según el Consistorio, los solicitantes podrán permanecer en las instalaciones municipales durante un plazo de entre 15 y 30 días, sin embargo, los periodos de espera para obtener una cama en los recursos del Gobierno central suelen ser superiores, alcanzando los dos meses. Según ha asegurado el alcalde de Madrid, el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, se ha comprometido a dar una solución para acelerar los plazos: "Es el compromiso que tiene el gobierno central y confiamos en que el equipo de Escrivá va a cumplirlo".

La red de acogida estatal se encuentra, con carácter general, al 100% de ocupación. Mientras 118.254 personas han pedido asilo en 2019, el Ministerio de Migraciones cuenta solo con 9.097 plazas para acogerles en el conjunto del territorio español.

Según ha indicado Almeida, el Consistorio no dejará a nadie en la calle en caso de que, concluida la estancia prevista de un mes, los usuarios del centro municipal continúen sin plaza estatal. "A pesar de no ser nuestra responsabilidad nunca nos hemos desentendido, si tenemos que encontrar otra solución para que estas personas no duerman en la calle la encontraremos", se ha comprometido el regidor.

Durante la primera fase, las instalaciones formadas por viviendas prefabricadas contarán con un total de 96 personas. Sus literas serán ocupadas por familias con menores a cargo y mujeres que hayan llegado solas a España. No se admitirán hombres solteros.

En este sentido, las organizaciones sociales advierten que en estos momentos decenas de hombres solicitantes de asilo y migrantes se están quedando en la calle en Madrid debido a la "insuficiencia de plazas" en los albergues de la Campaña de Frío del Ayuntamiento.

Almeida ha destacado que existe "colaboración y diálogo" con el ministro Escrivá y confía en que el Gobierno central abrirá nuevas plazas de acogida para dar respuesta al aumento de peticiones de protección internacional registrado en los últimos años en España, principalmente en Madrid.

"Hay una nueva etapa de colaboración de diálogo con el Gobierno después de la entrevista que tuvimos con el ministro, que se ha traducido en una serie de contactos frecuentes para tratar de seguir encontrando soluciones", ha señalado Almeida. El alcalde de Madrid ha incidido en que se trata de "una competencia de la nación" pero existe "una obligación moral por parte del Ayuntamiento para dar una solución".

Este centro forma parte de la red municipal pero su gestión se ha entregado íntegra y sin concurso público a la empresa Asispa, especializada en el cuidado de mayores. La tramitación se ha justificado por la vía de urgencia, dada la situación de emergencia de estas personas. El recurso está, por tanto, fuera de la red del Samur Social, cuya plantilla está desbordada y ya ha secundado varias jornadas de huelga y protestas por la falta de efectivos. Los recursos de emergencia de la ciudad combinan la gestión directa e indirecta, pero habitualmente esta segunda está dirigida por organizaciones sociales como Cruz Roja o ACCEM.

Por su parte, las ONG han cuestionado el emplazamiento del centro, ubicado en una zona industrial del distrito de Villa de Vallecas. "La apertura de plazas de acogida es una buena noticia. Es absolutamente necesario pero demandamos un plan de inclusión de las personas refugiadas. Eligiendo este sitio las destierran a las afueras de las ciudades, a un barrio que además ya soporta una presión asistencial altísima", afirmó hace unas semanas Patricia Fernández, abogada de la ONG Coordinadora de Barrios.

Desde CEAR añaden que "se aconseja que exista una comunicación adecuada de los emplazamientos con los centros urbanos y los recursos donde puedan desarrollar su día a día". Por su parte, el Consistorio asegura que los trabajadores sociales de Asispa "valorarán cada caso" para tramitar la dotación de abono transporte a las personas acogidas y las "asistirán" en la realización de los trámites necesarios para formalizar su solicitudes de asilo.