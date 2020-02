El líder ultraderechista Matteo Salvini será procesado por su gestión migratoria como Ministro del Interior

El Senado italiano ha aprobado este miércoles retirar la inmunidad del líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, por su gestión de la inmigración cuando era ministro del Interior en la coalición de Gobierno con el Movimiento 5 Estrellas (M5S), según informan medios italianos.

Salvini tendrá que sentarse en un tribunal y responder por su política de puertos cerrados y por impedir a los migrantes rescatados desembarcar en Italia, manteniéndoles durante días encerrados en los barcos de las ONG que los rescataban. En concreto, tendrá que defenderse del llamado 'caso Gregoretti', cuando el pasado julio impidió llegar a Italia a 131 migrantes salvados en el Mediterráneo y los mantuvo a bordo de un barco de la Guardia Costera italiana durante cinco días.

El exministro aseguró que mantener al buque Gregoretti en el mar con los migrantes a bordo fue "una decisión colegiada del Gobierno", pero en una reciente nota el Ejecutivo aseguró que este caso nunca estuvo en la agenda de un Consejo de Ministros.

"La defensa de la patria es un deber sagrado, creo que he defendido mi patria, no pido una recompensa por esto, pero si hay un juicio acudiré", ha dicho el líder de la Liga en su intervención de este miércoles. "En esa sala no iré a defenderme, sino a reclamar lo que, no solo, sino colectivamente, hemos hecho".

Salvini se encuentra actualmente en la oposición, tras abandonar el pasado agosto la alianza de Gobierno que mantenía con el Movimiento 5 Estrellas, en un intento fallido por provocar elecciones generales anticipadas. El M5S y el Partido Demócrata (PD) se unieron para dirigir el país e impedir que Salvini, al que las encuestas le dan un 36 % de intención de voto, pudiera convertirse en el próximo primer ministro de Italia.