Más de 2.000 'riders' reclaman al Gobierno su "legítimo derecho" a elegir ser asalariado o autónomo

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Más de 2.000 'riders' han reclamado en más de 10 ciudades españolas al Gobierno su "legítimo derecho" a elegir ser asalariado o autónomo, en una concentración promovida por la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA), la Asociación Autónoma de Riders (AAR) y la Asociación Española de Riders Mensajeros (AsoRiders).

En concreto, los 'riders' se han vuelto a movilizar durante esta jornada en diferentes ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Oviedo, Gijón, Málaga, Ponferrada, Vigo y Albacete, reclamando al Ministerio de Trabajo, que ultima la aprobación de la denominada 'ley rider', que cuente con el sector de los repartidores en su elaboración.

"Tras innumerables cartas y peticiones de reunión, el Ministerio de Trabajo ha decidido excluirnos de la regulación que marcará nuestro futuro. Se ha cumplido el peor de nuestros temores: la Ley Rider da la espalda a los riders", han lamentado.

De esta forma, repartidores de Deliveroo, Uber, Glovo, Amazon y Seurhan vuelto a lanzarse a las calles para reclamar su "legítimo derecho de elegir entre ser asalariados o autónomos", algo contemplado en el resto de sectores de actividad económica en España, pero que "inexplicablemente" se le quiere negar a los repartidores.

"Ministra, ¿de verdad va a aprobar una Ley sobre nosotros sin hablar con nosotros? Hoy le volvemos a pedir en 11 ciudades de España que nos escuche. Y si finalmente no lo hace y sigue adelante con sus planes, al menos no use nuestro nombre, y llámela la Ley anti-rider", han asegurado durante las manifestaciones que se han celebrado en 11 ciudades españolas.

Las asociaciones han recordado que la mayoría de los repartidores de España reiteran que quieren seguir siendo autónomos por una "sencilla razón". "Como autónomos podemos decidir cuándo trabajar, dónde y cómo hacerlo y si queremos trabajar con una o con varias plataformas", han indicado.

"Estamos intentado que se nos tenga en cuenta por todos nuestros medios. Hemos hecho llegar nuestra preocupación al Gremio de la Hostelería, así como a la CEOE, dada su oposición al actual texto. No entendemos por qué el Gobierno no quiere escucharnos cuando otros partidos sí que se están interesando por nuestro punto de vista. Por eso, hemos lanzado una petición a los diputados a través de un manifiesto, para que la ley pueda hacerse a través de un debate abierto, real y plural", han señalado a las puertas del Congreso de los Diputados, donde han leído el manifiesto.

TRABAJO CONSIDERA QUE EL ACUERDO ES "INMINENTE"

Por su parte, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, afirmó ayer que se están intentando cerrar los últimos flecos del texto de la Ley de trabajadores de plataformas digitales, conocida como Ley de 'riders', y que cree que el acuerdo es "inminente".

"Lo hemos detectado y básicamente en la mesa de diálogo social se ha hecho un diagnóstico compartido y se ha buscado una solución técnica adecuada. Es una materia muy difícil y donde hay que ultimar hasta el más mínimo último detalle", ha remarcado Pérez Rey.

Además, ha puesto en valor que España ha sido uno de los primeros países que acomete una regulación de las plataformas digitales en el ámbito del reparto.

Durante las últimas semanas, el Gobierno y los agentes sociales han seguido manteniendo contactos para intentar cerrar el texto definitivo de la Ley de 'riders', que podría conceder tres meses a las empresas para dar de alta a sus trabajadores en el Régimen General al considerarlos como 'falsos autónomos'.