Más de 200 vecinos del Pirineo claman en Zaragoza contra proyectos solares

Zaragoza, 16 oct (EFE).- Más de 200 vecinos de distintas localidades pirenaicas han clamado este sábado en Zaragoza contra los macroproyectos fotovoltaicos contemplados en el municipio de la Fueva y las comarcas de la Jacetania y el Alto Gállego, así como contra la línea de muy alta tensión proyectada en la Ribagorza.

Los participantes, que han hecho parada en la capital aragonesa de camino a Madrid, donde continuarán las protestas en la Puerta del Sol, han 'sembrado' con sus gorros de placas solares el exterior del palacio de la Aljafería, sede del Ejecutivo autonómico, para mostrar su rechazo a estas iniciativas energéticas, según ha informado la Plataforma en Defensa del Paisaje y la Vida en el Pirineo (Pdepirineo).

Mientras los vecinos de la Fueva animaban la concentración con sus tambores, en el lugar se han desplegado carteles que portaban eslóganes como 'Renovables sí, pero no así, 'Vacas sí, placas no' o 'El agua nos ahogó. Que el sol no nos queme'.

"No nos quitamos el pantano de la cabeza, y sentimos que, si la administración permite estas instalaciones en nuestros valles verdes, va a significar lo mismo para la población: abandono y depresión", ha asegurado Teresa, de Aluján, una de las participantes en las protestas.

Esta actividad ha aglutinado a personas de los 6 a los 80 años en un viaje en el que Carmen, otra vecina, en este caso de la Fueva, ha asegurado que nunca había visto a la localidad del Sobrarbe "tan unida".