El 67% de los autónomos sigue sin recuperar el nivel de facturación pre covid

Madrid 22 sep (EFE).- El 67,6 % de los autónomos asegura que no ha alcanzado aún los niveles de facturación previos a la pandemia de la covid y de ellos, el 47,5 % no descarta tener que cerrar finalmente su negocio.

Según datos del XII Barómetro de Autónomos -presentado hoy por la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA)-, el 54,9 % afirma que la caída de la facturación respecto a la que tenían antes de marzo de 2020 es superior al 50 % mientras que el 19,8 % advierte que aún registra una bajada del 75 % del negocio.

Respecto a cuándo prevén recuperar su volumen de negocio, el 30,3 % considera que ya lo ha recuperado, el 2,6 % considera que lo hará en el último trimestre del año, el 24,8 % apunta a 2023 y el 8,4 % a 2024.

"El tejido empresarial representado por autónomos va a tener una recuperación suave, gradual y desgraciadamente larga en el tiempo para muchos, porque hasta dentro de dos años no van a ver la recuperación", ha asegurado el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

Según la encuesta de ATA, el 8,6 % de los autónomos (240.000 personas) están actualmente percibiendo el cese de actividad y el 87,2 % de ellos lo volvería a solicitar en el caso de que se prorrogase.

En el caso de que se pusiera fin a la prestación, el 34,2 % de los autónomos que la está cobrando actualmente asegura que se dará de baja como autónomo, lo que supondría la pérdida de 75.000 cotizantes.

Por otra parte, según la encuesta realizada por ATA, el 32,1 % de los autónomos sufre morosidad tanto pública como privada.

Otra de las cuestiones por las que ha preguntado la patronal en este barómetro es por la valoración que hacen los autónomos del paquete de ayudas directas de 7.000 millones de euros aprobado por el Gobierno y el 74,71 % las suspende.

El presidente de ATA ha adelantado que tienen noticia de que se están denegando las ayudas a muchos autónomos que lo han solicitado y estiman que prácticamente un 30 % de las solicitudes iniciales se van a denegar.

"Las ayudas directas han sido un fracaso y no llegan a los autónomos. Lejos de apoyar y tomar medidas que ayuden a los autónomos a salir adelante, ahora nos castigan con la subida de la cuota de autónomos y del Salario Mínimo Interprofesional", ha considerado Amor.

En este sentido, el 88,7 % considera que el colectivo no puede actualmente con más cargas fiscales, el 26,4 % señala que la subida de la luz está poniendo en "serio peligro" la supervivencia de su actividad y el 49,5 %, considera que no es el momento porque con la situación actual no puede permitirse subidas en costes salariales.

Respecto a la propuesta del Gobierno para prorrogar los ERTE hasta el 31 de enero condicionada a que las empresas den formación a sus trabajadores, el presidente de ATA ha defendido que la prórroga se lleve a cabo en las mismas condiciones que estaban hasta ahora.

Lorenzo Amor ha considerado que la propuesta es "un problema" para empresas con uno o dos trabajadores y que "debería ser el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) el que ofertase este tipo de cursos a personas en ERTE.

"Hay sectores que tienen impedimento o limitación de su actividad y no pueden mantener la plantilla. Y no se le hace ningún regalo con la exoneración de la cotización. Bastante hace el autónomo con pagar parte de la seguridad social sin producir para la empresa ese trabajador durante ese tiempo", ha defendido el presidente de ATA.

Por último, Lorenzo Amor ha adelantado que van a solicitar al Gobierno una ayuda extraordinaria por cese de actividad con una exoneración del 100 % de las cotizaciones para los autónomos que de forma directa o indirecta hayan perdido su negocio o no puedan realizar su actividad a causa del volcán en La Palma.