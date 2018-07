ACS gana 447 millones, un 7,4 % más, y reduce su deuda neta en 1.600 millones

El grupo ACS obtuvo un beneficio neto de 447 millones de euros en el primer semestre del año, el 7,4 % más que un año antes, porcentaje que se hubiese incrementado hasta el 13,3 % si se elimina el impacto de la variación del tipo de cambio, y que incorpora la contribución de Abertis en junio.

En concreto, el beneficio neto de los primeros seis meses incorpora la contribución neta de Abertis durante junio, que asciende a 26 millones de euros (17 millones de euros directamente de ACS incluidos en Corporación y 9 millones indirectamente a través de su filial alemana Hochtief).

La deuda neta del Grupo ACS se situó en 58 millones de euros, disminuyendo en cerca de 1.600 millones de euros desde junio del año anterior (el 96 % menos) gracias, principalmente, a la fuerte generación de caja operativa de las actividades en los últimos doce meses, según ha señalado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El beneficio bruto de explotación (ebitda) alcanzó los 1.248 millones de euros, el 2 % más, en línea con el incremento en ventas. En términos comparables, sin el impacto del tipo de cambio, el ebitda aumentó un 8,7 %.

Las ventas del grupo sumaron los 17.777 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,2 % y del 10,1 % en términos comparables, sin considerar la variación del tipo de cambio derivado de la apreciación del euro frente al resto de divisas en los últimos doce meses. La evolución de todas las actividades, principalmente en los mercados más desarrollados, apoyó este crecimiento.

Por áreas de actividad, el beneficio de la actividad de Construcción creció un 17,7 %, gracias al comportamiento operativo de todas las actividades; el del área de Servicios Industriales subió un 2,5 % por el impulso de la actividad internacional y el repunte del mercado español y el de Servicios alcanzó los 17 millones de euros afectada por la plusvalía de la venta de Sintax en 2017. El beneficio neto de Clece creció, por su parte, un 10,2 %.

Por regiones, América del Norte representó un 44 % de las ventas, Europa un 20 %, Australia un 19 %, Asia un 8 %, América del Sur un 7 % y África el 2 %. Las ventas en España supusieron el 14 % del total de las ventas.

Entre enero y junio, la cartera se situó en 69.782 millones de euros, el 7 % más y un 11,3 % en moneda local, ajustado por el tipo de cambio.

Destaca la evolución del mercado norteamericano, tanto en EEUU como en Canadá, con tasas de crecimiento interanual superiores al 30 %.

América del Norte lideró la cartera de la compañía con un 41 %, seguida de Asia Pacífico, con el 33 %, y España con el 11 %.

Excluyendo la financiación de proyecto sin recurso, ACS mantenía una posición neta de caja de 136 millones.

ACS explica que la financiación puente vinculada a la adquisición de Abertis no se incluye en el endeudamiento neto al no estar todavía completada la transacción y no refleja la situación final.

Se espera alcanzar el cierre de la operación en los próximos meses.