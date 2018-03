ACS logra luz verde a su opa sobre Abertis tras anunciar que negocia un acuerdo con la italiana Atlantia

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado la oferta pública de adquisición lanzada por ACS, a través de su filial alemana Hochtief, sobre Abertis, una operación valorada en 18.600 millones de euros que competía inicialmente con la formulada por la italiana Atlantia por 16.341 millones.

El supervisor del mercado ha dado 'luz verde' a la oferta del grupo que preside Florentino Pérez después de que ACS y Atlantia anunciaran el pasado jueves que negocian un acuerdo para hacerse con el control conjunto de Abertis. Ese acuerdo permitiría a las partes ahorrarse una 'batalla' de OPAs sobre la concesionaria española de autopistas y satélites.

La CNMV da su visto bueno a la oferta de ACS al entender ajustados sus términos a las normas vigentes y considerar suficiente el contenido del folleto explicativo presentado tras las últimas informaciones incorporadas con fecha 8 de marzo.

ACS y la compañía controlada por la familia Benetton confirmaron el jueves a la CNMV que se encuentran "en conversaciones" todavía "preliminares", según Atlantia en su comunicado y "hasta la fecha no han llegado a acuerdo alguno".

Sociedad conjunta

ACS y Atlantia trabajan actualmente en constituir una sociedad conjunta a través de la que articularían la toma de control de Abertis, que mantendría así su integridad, además de su sede en España.

La opa de Hochtief fue presentada el pasado 18 de octubre y contempla tanto el pago en efectivo como en acciones. Inicialmente, ACS ofreció 18,76 euros por cada acción de Abertis, un precio que ha rebajado a 18,36 euros para descontar el dividendo de 0,40 céntimos que tiene previsto abonar la concesionaria.

En cuanto al canje en acciones, la opa establece como máximo 24.268.685 acciones de nuevas emisión de Hochtief por 193.530.179 acciones de Abertis (19,54 % del capital), el equivalente a 0,1254 acciones de la germana por cada título de la concesionaria.

La está condicionada a que ese 19,54 % del capital de Abertis opte por cobrar en acciones.

La guerra por la concesionaria catalana comenzó a mediados de abril, cuando Atlantia expresó su interés por explorar una posible operación corporativa con la catalana.

Tras un mes de especulaciones sobre cómo se materializaría la unión, en mayo anunció una opa "amistosa" sobre 100% de Abertis a 16,5 euros por acción, pagadero en parte con acciones y que supone valorar a la concesionaria en 16.341 millones.

Una vez autorizada la opa de Hotchtief y después de que la de Atlantia recibiera luz verde a comienzos de otrubre, la CNMV establecerá el plazo de aceptación.

A partir de ahí, según marca la normativa, los accionistas de Abertis dispondrían de 30 días para decidir qué oferta aceptan. Durante ese plazo, ambas opantes podrían mejorar su oferta tantas veces como quisieran, algo que no ocurriría en caso de que uno de los dos retirara su oferta.

En el caso de mantenerse ambas, cinco días antes de que acabe el periodo de aceptación, que será fijado por la CNMV, podrían hacer su oferta final en "sobre cerrado" o medio equivalente. Atlantia, por ser el primer oferente y siempre que no haya desistido, tendrá la última palabra.

No obstante, según expertos del despacho de abogados especializados Ayuela Jiménez, aunque la ley marca que la opa de Atlantia es irrevocable, el grupo italiano puede desistir de ella una vez aprobada la de Hochtief, que, en su caso y mientras no surja un competidor, no podrá hacerlo.

Así, la vía para evitar la guerra de ofertas podría pasar porque ambas compañías alcancen un acuerdo en virtud del cual la sociedad que tome el control de Abertis después reparta los activos bajo los intereses de ambos grupos.