AXA mira oportunidades para crecer en España incluso con alianzas bancarias

La aseguradora AXA mira oportunidades para crecer en España, aunque "no a cualquier precio", y está abierta incluso a estudiar más alianzas con la banca tras la alcanzada con MyInvestor, siempre que sean acuerdos igualitarios, en calidad de socios, que es lo que han encontrado en el neobanco de Andbank.

La consejera delegada de AXA España, Olga Sánchez, ha explicado en una entrevista con Efe, que en MyInvestor, la filial totalmente digital de Andbank, han encontrado "un socio con una estrategia, unos valores y un apetito por crecer similares" a los de la aseguradora.

Y aunque abre la puerta a ampliar su colaboración con la entidad, se muestra abierta a cerrar acuerdos con otros bancos tras retirarse de algunas ofertas, al tiempo que apuesta por el crecimiento orgánico.

Asimismo, ha adelantado que AXA España quiere seguir duplicando en los próximos ejercicios el crecimiento medio del mercado español en tres de las líneas de negocio que ha identificado como preferentes: salud, empresas y vida-ahorro.

En salud crecen ya casi el doble que sus competidores (un 7,1 % frente al 4 % escaso), pero en el negocio de empresas crecen un 10,9 % frente a menos del 5 % y en vida-ahorro casi un 15 % frente a un retroceso del 5,1 % del mercado.

"Nos salimos del mapa", ha presumido la responsable de AXA España, gracias a productos de ahorro como los "unit linked", que son cestas de fondos, acciones o bonos con diferente grado de riesgo que asume el cliente y que se estructuran en torno a un seguro de vida.

"En España hay mucho ahorro que no sabemos canalizar", y eso está permitiendo a AXA avances del 30 % en "unit linked" en la primera mitad del año, después de que ya en 2018 crecieran un 25 %. La clave, resume, está en ofrecer muy buenos productos, asesoramiento y la posibilidad de proteger la inversión.

La consejera delegada ha hecho un breve balance de sus escasos seis meses en el cargo, un periodo en el que ha acometido un profundo cambio organizativo, que empezó solo un mes después de aterrizar, con el nombramiento de un nuevo comité ejecutivo, que pasó de 11 a 8 miembros con mayores responsabilidades.

Los cambios no se quedaron ahí, sino que acabaron afectando en cascada al 20 % de los altos cargos de la aseguradora, fruto de la simplificación y de la búsqueda de una estructura más orientada al cliente, que es la base de la estrategia de la entidad.

Hasta ahora, AXA España era una entidad "más preocupada por la suscripción" y ahora está enfocada en "el entendimiento con el cliente" y en mantener "la excelencia técnica", un área "altamente mejorable" en la que han invertido 100 millones y prevén destinar otros 100 entre 2020 y 2023.

El objetivo es construir una oferta centrada en el cliente y no en las líneas de negocio, para que el cliente entienda realmente lo que está comprando y que ese producto satisfaga sus necesidades.

En esta relación es fundamental el medio y el canal, por lo que la entidad también opta por reforzar la mediación y que el cliente, entre por la vía que entre, encuentre lo que busca y lo compre, en un proceso rápido y transparente.

En cuanto a la situación política actual, Sánchez ha considerado que el panorama europeo, no sólo el español, "no es ejemplar" y genera incertidumbre, algo que no es bueno para el entorno económico y financiero.

Y en el caso concreto de España, ha lamentado que no exista un programa político que ofrezca confianza en el futuro a los ciudadanos y que desarrolle las oportunidades que el país ofrece. "Somos un país de oportunidades", pero "no somos capaces" de aprovecharlas porque estamos pensando en quién va a gobernar, ha lamentado.