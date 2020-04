Ábalos dice que es un "mal momento" para plantear rebajas de impuestos

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha dicho este miércoles que es un "mal momento" para plantear rebajas de impuestos y ha afirmado que "no es solidario" sugerir esas rebajas, cuando se está pidiendo más gasto.

Ábalos, en una rueda de prensa junto a la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha indicado que "de alguna parte tendrá que salir ese dinero" que se está pidiendo para paliar los efectos de la crisis del coronavirus Covid-19.

Ha recordado que el Gobierno del PP en la anterior crisis no sólo no bajo los impuestos, sino que los subió, pese a que su presidente, Mariano Rajoy, había prometido que no lo haría.

José Luis Ábalos ha dicho que esa propuesta de rebaja de impuestos "es un sinsentido" y "un debate falso, pero muy inadecuado cuando estamos pidiendo una gran aportación del Estado y el amparo de éste".

En cuanto a si el Consejo de Ministros abordará en su próxima reunión la renta mínima vital, Ábalos ha respondido que no tratará ese tema, aunque ha afirmado que la situación actual justifica la existencia de esa renta mínima, que está incluida en el programa de gobierno de PSOE y Podemos.

Por su parte, la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha señalado que la aprobación de esa renta mínima requiere de un análisis "riguroso", pues en muchas comunidades autónomas hay ya rentas mínimas, y habrá que ver si la que se ponga será un complemento a las que hay, si las sustituye, o bien, las mejora.