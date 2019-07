Abanca y Crédit Agricole Assurances se convierten en socios de seguros

Abanca y Crédit Agricole Assurances han alcanzado un acuerdo por el que la aseguradora francesa se convierte en el socio estratégico de la entidad financiera para la venta de seguros generales en España y Portugal.

La alianza anunciada este lunes en Madrid se hará efectiva mediante la creación de una sociedad participada al 50 % por cada entidad, con un valor estimado de unos 1.300 millones de euros, y que se prevé esté operativa en los próximos doce o dieciocho meses, ha explicado el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, en rueda de prensa.

La alianza anunciada hoy es "un proyecto especialmente importante" para la entidad, ha añadido Escotet, que ha puesto en valor que Crédit Agricole Assurances es "la principal aseguradora de Europa".

Con esta alianza que tiene "visión de largo plazo", ya que les unirá durante los próximos 30 años, la joint-venture que se crea ofrecerá al mercado productos "innovadores" apoyados en soluciones tecnológicas que Abanca distribuirá en exclusiva a través de sus redes bancarias y digitales.

La nueva sociedad que, según prevén, generará resultados positivos en unos cuatro años, se dirigirá a particulares y empresas de menos de dos millones de euros de facturación.

Su modelo estará centrado en el conocimiento de las necesidades del cliente, la creación y comercialización de productos sencillos e innovadores, el fomento de la contratación self-service y una operativa omnicanal con enfoque digital, han destacado.

Con el citado acuerdo, Crédit Agricole Assurances emprende por primera vez un proyecto de nueva creación en el sector asegurador en España.

Durante la presentación, Escotet ha explicado que este acuerdo no supondrá la ruptura de las alianzas de banca seguros que la entidad tiene actualmente, como la de Caser, aunque una vez se ponga en marcha la nueva sociedad, se podrán renovar dichos pactos, pero no en el negocio de seguros No Vida.

Por ese motivo, el presidente de Abanca no espera que la entidad tenga que hacer frente a "costes" por la ruptura de las alianzas actuales.

"Continuaremos con más de 30 compañías de seguros en igualdad de condiciones a como están establecidas" hasta que en el futuro, con la nueva sociedad, seamos capaces de cerrar una oferta suficientemente competitiva para ser la prioridad en la red de distribución, ha dicho.

Asimismo, preguntado por cómo afectaría a esta alianza la adquisición de nuevas entidades bancarias por parte de Abanca, Escotet ha asegurado que, aunque la entidad ha hecho algunos intentos y solo se han cristalizado algunos, sigue atenta a las oportunidades que puedan surgir.

En cualquier caso, ha añadido, estas operaciones serían complementarias al acuerdo alcanzado, ya que si se consolidan nuevas operaciones, el plan de negocio planteado en esta alianza se vería favorecido, ha concluido.