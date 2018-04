Aena asegura que los contratos de seguridad permiten pagar mejoras salariales

El presidente y consejero delegado de Aena, Jaime García-Legaz, ha asegurado hoy que el aumento en la dotación de los contratos de seguridad que está licitando el gestor aeroportuario "permite pagar todas las condiciones salariales acordadas con los sindicatos hace algunos meses".

García-Legaz ha defendido así el macrocontrato de vigilancia de Aena que han criticado algunas de las principales empresas de seguridad como Eulen, cuya presidente, María José Álvarez, afirmó ayer que las condiciones propuestas en sus pliegos no aseguran la prestación de un servicio "serio".

El directivo ha señalado a los periodistas, tras la junta general de accionistas de Aena, que los contratos de seguridad van con un incremento de dotación del 26 % que no es pequeño, e incluso del 50 %, en el caso del aeropuerto de Barcelona-El Prat.

A su juicio, son importes que crecen "en un volumen muy importante" y que van a permitir pagar todas las condiciones salariales acordadas con los sindicatos hace algunos meses, y se han planteado, por tanto, para nuevos contratos.

El presidente de Aena se ha mostrado seguro de que esos contratos "se acabarán adjudicando a la mejor empresa y que ésta, cualquiera que sea en cada uno de esos contratos, será capaz de desplegar sus servicios".

García-Legar ha defendido el funcionamiento de la contratación de Aena y la calidad de los servicios, y ha recordado que al contrato de seguridad se han presentado las principales empresas del sector, aunque no a todos los lotes y, por tanto, "están satisfechas" con el funcionamiento del sistema porque si no fuera así, "no se entendería que hubieran presentado ofertas a algunos de los lotes que ha convocada Aena".

El directivo se ha alegrado de que en España haya un sector de servicios de seguridad "amplio, con empresas muy capaces que están prestando servicios en condiciones óptimas en otros aeropuertos y que han concurrido también al procedimientos de Aena".

Por ello, ha insistido en que en Aena "estamos muy tranquilos y seguros de que seamos capaces de asignar esos contratos y que los servicios se presten con mucha comodidad".

García-Legaz ha destacado que todo el incremento que sea necesario en la dotación de contratos para mejorar la calidad de servicios de Aena será aplicado.

En este sentido, ha explicado que el gestor aeroportuario registra, por ejemplo, un incremento importante en el número de clientes con movilidad reducida que necesitan traslados en sillas de ruedas y acompañantes hasta el avión.

Ese tipo de servicios tiene que contar con la dotación que sea necesaria y "ahí no vamos a apurar al céntimo porque no estaríamos ofreciendo la calidad que se merecen los pasajeros que transitan por la red de aeropuertos de Aena".

La calidad de servicio "no es negociable por parte de Aena y eso tiene que requerir la dotación correspondiente a los contratos", ha recalcado.