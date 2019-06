Aena duplicará su ritmo inversor, con más de 5.000 millones entre 2022 y 2026

Aena invertirá más de 1.000 millones al año entre 2022 y 2026, lo que supondrá duplicar su actual ritmo inversor, de poco más de 500 millones anuales, según el presidente ejecutivo del gestor aeroportuario, Maurici Lucena, que ha puesto el foco de la inversión a los aeropuertos de Madrid y Barcelona.

Durante su intervención en una charla organizada por Esade, ha apuntado que dichas cifras son provisionales, pues queda pendiente de cerrar la negociación del Documento de Regulación Aeroportuario (DORA) 2, pero ha asegurado que tras un ciclo de inversiones "bajo", la compañía vivirá un nueva ola inversora a partir de 2022.

"Actualmente invertimos en DORA 1 (2017-2021) algo más de 500 millones al año, nuestro cálculo es que en siguiente ciclo esa cifra será de más de 1.000 millones al año", ha afirmado el ejecutivo.

Fuentes de la compañía han apuntado que aunque la cifra de más de mil millones de euros al año es el punto de partida de Aena, todo dependerá de como evolucionen las negociaciones con las aerolíneas.

Entre 2000 y 2018, según datos aportados por Lucena durante su intervención, Aena ha invertido 19.579 millones de euros (23.046 en términos actualizados), lo que implica una media anual de 1.030 millones, aunque el mayor ritmo inversor correspondió a los primeros siete años, antes del estallido de la crisis.

Esta inversión ha permitido a la compañía contar con capacidad excedente (335 millones de viajeros al año frente a los 268 millones gestionados en 2018 en España) para afrontar los aumentos de demanda futuros.

No obstante, ya están planeando el siguiente ciclo inversora, según el ejecutivo, que ha señalado que el bajo ritmo inversor actual les permite prepararse financieramente "para la siguiente ola inversora, que se concentrará mucho en Madrid y Barcelona".

"Estamos dando un pay out -beneficio destinado a dividendo- del 80 %, nos estamos expandiendo internacionalmente e invirtiendo y aún así estamos siendo capaces de reducir nuestra deuda. Esto nos permitirá en el futuro invertir, mantener pay out y participar en operaciones internacionales importantes", ha aseverado.

Actualmente, la compañía gestiona en España 46 aeropuertos y dos aeropuertos y participa en aeropuertos de Reino Unido, Brasil, México, Colombia y Jamaica, ha recordado Lucena, quien ha subrayado que el objetivo es seguir ampliando considerablemente esa presencia internacional.

Con más 268 millones de pasajeros gestionados en 2018, Aena se sitúa líder a nivel mundial por volumen de viajeros, una posición que, ha advertido su presidente, no se mantendrá en los próximos años porque hay competidores que están siendo "muy agresivos".

No obstante, ha afirmado que perder este puesto no les preocupa mucho porque lo importante no es el volumen si no ser rentables "y vamos a seguir siendo el gestor aeroportuario más rentable".

El ejecutivo ha basado dicha rentabilidad en que las tasas de Aena son muy competitivas y que eso les hace ser "muy atractivos" para las aerolíneas y facilita la llegada de viajeros.

Respecto a cómo evolucionarán las tasas en 2020, tras quedar congeladas este año, ha asegurado que aún no lo pueden calcular y ha recordado que el actual DORA establece una bajada media del 2,22 % entre 2017 y 2022, de forma que un año se puede compensar con otro.

El ejecutivo ha defendido el modelo de gestión en red de Aena pero ha reclamado una mayor flexibilidad en la gestión de la compañía, actualmente participada en un 51 % por el Estado y en un 49 % por capital privado.

Por otra parte, ha reiterado que prevén cerrar el año con un crecimiento en el volumen de pasajeros del 3,7 %, lo que supone el peor dato desde 2013, cuando el tráfico bajó el 3,6 %, y el menor crecimiento de los últimos cinco ejercicios.