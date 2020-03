Aerolíneas de EE.UU. caen en Wall Street ante la baja demanda por el coronavirus

Las principales aerolíneas de Estados Unidos caían este jueves en Wall Street, impactadas por el descenso en la demanda debido a la propagación del coronavirus, que ha obligado a todas ellas a suspender rutas, a algunas a reducir sus expectativas de negocio y a otras a proponer a sus empleados que tomen bajas por ausencia voluntarias.

Southwest Airlines (-4,24 %) indicó hoy a la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. que tendrá unos resultados peores de lo esperado este primer trimestre del año por la "bajada significativa" en la demanda atribuida al coronavirus Covid-19, que ha provocado "cancelaciones" de viajes y se traducirá en un descenso de facturación entre 200 y 300 millones de dólares.

United Airlines (-8,09 %), la que más exposición tiene a los mercados internacionales, anunció este miércoles que recortará en abril su capacidad de vuelos en EEUU en un 10 % respecto a su plan anterior y un 20 % en las rutas internacionales, al menos hasta marzo, según un mensaje del consejero delegado, Óscar Muñoz, y el presidente, Scott Kirby, recogido por Efe-DowJones.

Esa aerolínea, que ha suspendido la mayoría de sus vuelos a China, Corea del Sur e Italia, igual que el resto de sus competidoras estadounidenses, además ha ofrecido a sus empleados la posibilidad de que no vayan a trabajar y no reciban su sueldo en abril, y ha congelado las contrataciones de puestos no esenciales hasta finales de junio.

Otros grandes nombres del sector tenían fuertes pérdidas cerca de la media sesión durante esta jornada negativa en la Bolsa de Nueva York, como American Airlines (-9,82 %), Delta (-6,88 %) o Jetblue (-8,88 %).

Fuera de Estados Unidos, hoy ha sacudido al sector la quiebra de la aerolínea regional británica Flybe, que llevaba meses en una situación financiera difícil y, según medios locales, empeoró su situación debido al desplome de la demanda de billetes relacionado con el brote de coronavirus.

Entretanto, otras firmas europeas han anunciado este jueves medidas drásticas, como la alemana Lufthansa, que anunció la cancelación de 7.100 vuelos entre sus filiales hasta finales de marzo por la caída en la demanda provocada por el coronavirus; o la portuguesa TAP, que cancelará unos 1.000 vuelos previstos para marzo y abril por el mismo motivo.