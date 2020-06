Aerolíneas de la UE abogan por préstamos a corto plazo e inversión verde a futuro

Bruselas, 24 jun (EFECOM).- La asociación Airlines for Europe (A4E), que representa a compañías con más del 70 % del tráfico anual de pasajeros en la Unión Europea (UE), aboga por que un plan de recuperación con préstamos para paliar las necesidades urgentes del sector e inversión verde como estrategia a medio y largo plazo.

"Garantizar un despliegue acelerado de las soluciones de descarbonización existentes y las inversiones adecuadas para impulsar las nuevas tecnologías será clave (...) Mientras tanto, los instrumentos financieros existentes, como los préstamos, también podrían estar disponibles para proporcionar ayuda urgente", señaló A4E en un comunicado difundido este miércoles.

En nombre de aerolíneas como Air France-KLM Group, easyJet, Finnair, International Airlines Group, Lufthansa, Ryanair, TAP Air Portugal, TUI o Volotea, esa asociación subraya que "los desafíos" a los que se enfrenta el sector de la aviación por la pandemia de Sars-CoV-2 "se ven agravados por la necesidad de cumplir objetivos ambiciosos de cambio climático en el futuro".

Las aerolíneas se dicen favorables a que "la acción climática de la aviación sea elegible para recibir financiación" en el amplio plan comunitario de recuperación económica tras la pandemia de coronavirus y el presupuesto de la UE para el período 2021-2027 que negocian los Veintisiete.

"Es crucial acelerar la transformación sostenible de nuestro sector (...) y hacer que las aerolíneas europeas den ejemplo", declaró el director gerente de A4E, Thomas Reynaert, sobre un sector responsable de más del 2 % del total de emisiones globales de efecto invernadero.

Airlines for Europe, no obstante, no pide que las ayudas de Estado que numerosas capitales -como París, Copenhague, Berlín, Estocolmo o Viena- han diseñado para sus aerolíneas nacionales contemplen también criterios medioambientales para recibir ayuda financiera, como reclaman los grupos ecologistas.

En concreto, y en línea con la descarbonización de la economía europea para 2050, las aerolíneas proponen impulsar el "combustible sostenible de aviación" (SAF, por su siglas en inglés) con un plan "estable" y "medidas estables y planes de inversión pública", que conviertan a Europa en "el centro de excelencia para el desarrollo" de esos carburantes.

Piden también un plan de incentivos para renovar viejos aviones, helicópteros y aeroplanos de ala fija por aparatos más modernos, que ahorran entre un 20 y un 25 % de energía y generan menos ruido y también que, a través del fondo de recuperación de la UE y no sólo del presupuesto comunitario, se aumente la financiación pública y la cofinanciación a la innovación.

Reiteran que se mejore la gestión del tráfico aéreo, se implemente la iniciativa Cielo Único Europeo y se invierta en aeropuertos y helipuertos más sostenibles.