Aguado lamenta que España no sea proactiva en Europa con medidas para Barajas

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha censurado este miércoles que el Gobierno de España no haya sido "proactivo" y haya liderado una iniciativa en la Unión Europa con medidas más contundentes para la apertura de fronteras al resto de países.

España permite desde este miércoles la libre circulación de los ciudadanos europeos y levantará progresivamente las restricciones de viaje desde países terceros, según el listado inicial acordado por la Unión Europea, que comprende a 15 países.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Aguado ha reiterado que la Comunidad sigue preocupada por la apertura de las fronteras con medidas "insuficientes" que podrían permitir que el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez "vuelva a ser el coladero" del virus que, a su juicio, puede venir "más agresivo" que el que circula a día de hoy en España.

"Nos preocupa que puedan llegar cepas más virulentas y que el principal coladero sea Barajas", ha dicho el también portavoz del Ejecutivo regional, quien ha vuelto a exigir pruebas PCR o test rápidos a los viajeros en su país de origen, como requisitos para acceder al país.

Además, Aguado ha dicho que al Gobierno madrileño le preocupa que desde que se abrieron las fronteras a los países de la UE y del espacio Schengen el 21 de junio, el Gobierno no ha notificado a la Consejería de Sanidad "ni un solo caso", ni un sospechoso, para hacer un seguimiento de los contagios.

A Aguado esto le parece "sospechoso", ya que, en su opinión, "solo por estadística" al menos un caso "habrá entrado por Barajas", y sin embargo no se ha notificado ninguno y los que la Comunidad se ha encontrado han sido "en las puertas de los hospitales", lo que para el vicepresidente demuestra "una profunda irresponsabilidad" por parte del Gobierno central.

Ha criticado al Ejecutivo central por "echar balones fuera" cuando lo que propone Madrid son medidas "sin carga ideológica detrás", por ello ha lamentado que el Gobierno no haya sido "proactivo" y no haya trabajado dentro de sus competencias para intentar minimizar el riesgo.

"No descartamos nuevos rebrotes, aquí no hay ideología, es intentar salvar vidas y no cometer nuevos errores", ha señalado Aguado, quien ha recordado que aunque en Madrid no se han producido aún nuevos focos y rebrotes, en el caso de que se produzcan habrá que actuar "rápido" para que no se descontrolen y no tener que dar un paso atrás.