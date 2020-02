Alberto Fernández advierte que Argentina no puede cumplir con su deuda

Argentina no puede cumplir con los vencimientos de su deuda pública, reconoció este lunes el presidente Alberto Fernández, a pocas horas del arribo el miércoles próximo de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Buenos Aires para avanzar en la renegociación del préstamo otorgado al país suramericano en 2018.

"Objetivamente no podemos cumplir", declaró Fernández al ser consultado en una entrevista con radio Continental de Buenos Aires acerca de si el país estaba en condiciones de pagar los compromisos contraídos.

El mandatario se negó a anticipar detalles de las negociaciones, que avanzaron días atrás en una reunión que mantuvo el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en Roma.

El FMI otorgó en 2018 un préstamo por 56.300 millones de dólares, de los cuales desembolsó unos 44.000 millones, al Gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019) ante la profundización de la crisis económica por la devaluación del peso y una masiva fuga de capitales.

Fernández recibió el país con una economía en recesión desde abril de 2018 que agravó la situación social, con más de un tercio de la población bajo la línea de pobreza y el aumento del desempleo por encima del 10 %.

"Quisiéramos destinar el pago de la deuda a la reestructuración de la economía; si pagáramos, igual no nos va a alcanzar, pero estaríamos sumiendo a la economía en una postración absoluta", sostuvo Fernández.

NEGOCIACIONES CON EL FMI Y ACREEDORES PRIVADOS

Un buen resultado de la negociación con el FMI podría allanar el camino para reestructurar la deuda con acreedores privados, según confió el presidente, al considerar que "son dos caminos que se necesitan".

De acuerdo a datos de la Secretaría de Finanzas, a finales de diciembre último la deuda bruta de Argentina ascendía a 323.177 millones de dólares, de los cuales unos 194.000 millones de dólares corresponden a deuda en títulos públicos de mediano y largo plazo.

El Gobierno argentino aspira a concluir el proceso de renegociación de la deuda externa para fines de marzo, según el cronograma presentado por el Ministerio de Economía.

El mandatario no quiso anticipar si evalúa solicitar una quita al FMI, tal como lo propuso su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el sábado pasado en Cuba al presentar su publicación "Sinceramente" en la Feria Internacional del Libro de La Habana.

Se estima que el ministro de Economía podría dar más precisiones sobre el proyecto de renegociación de la deuda el próximo miércoles, cuando se presente en una sesión informativa ante la Cámara de Diputados argentina.

LA RELACIÓN ENTRE FERNÁNDEZ Y CRISTINA

Por otra parte, el presidente reconoció algunas diferencias con Cristina Fernández pero aseguró que no existen conflictos en el seno de la cúpula del poder.

"No necesariamente pensamos igual, pero nada se ha convertido en un tema de conflicto, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando juntos, las opiniones distintas no me molestan", declaró Fernández sobre la expresidenta (2007-2015).

Alberto Fernández fue jefe de Gobierno durante todo el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y el primer año de gestión de Cristina, de quien luego se distanció con fuertes críticas a su gestión.

"Tengo la suerte de que hemos recuperado un buen diálogo que tiene sus altisonancias como dos personas que se quieren", sostuvo el ahora jefe de Estado, quien llegó a la Presidencia argentina en 2019 luego de Cristina Fernández le propusiera acompañarla en la fórmula del Frente de Todos peronista.