La izquierda pide la dimisión de Fernández de Moya y Ciudadanos le reclama explicaciones

Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida y uno de los portavoz de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea, ha reclamado este martes al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la dimisión de su número dos, Enrique Fernández de Moya. El secretario de Estado de Hacienda ha sido citado a declarar como investigado (antes imputado) el próximo 5 de junio, por presunta malversación y prevaricación cuando era alcalde de Jaén en relación a pagos a la empresa que se dedicaba a las fuentes ornamentales de la ciudad.

Garzón ha reclamado explicaciones a Montoro durante el debate sobre las enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 que ha comenzado este martes en el Congreso de los Diputados. El ministro por el momento no ha contestado a los portavoces, a pesar de que puede intervenir en cualquier momento del debate, y la sesión ha continuado con la discusión sobre las cuentas del Ministerio de Defensa. Montoro ha abierto la sesión a primera hora sin hacer referencia alguna a la noticia.

"Si quiere mantener la credibilidad y no manchar la imagen de los Presupuestos, desde la discrepancia ideológica le digo que debe dimitir. Estos Presupuestos no deben estar vinculados con una persona que tiene no uno, sino cinco delitos por los que está investigado". Según las diligencias, Fernández de Moya habría cometido posibles delitos de prevaricación administrativa continuada, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos continuada y cohecho y tráfico de influencias durante su etapa como alcalde de Jaén.

Garzón ha recordado a Montoro que Fernández de Moya "representa a su Gobierno y su política" y que fue con el secretario de Estado con quien debatieron sobre estos presupuestos en comisión.

Según el dirigente de izquierdas, Fernández de Moya es también "un símbolo", el de la Alcaldía de Jaén "que dejó 559 millones de deuda, incumplió la regla de gasto, y no fue intervenida". Ha recordado que "curiosamente, fue la persona que intervino el Ayuntamiento de Madrid", precisamente por incumplir la regla de gasto. Un "escenario verdaderamente fatídico que refleja muy bien este debate", ha añadido. No sabemos cuando va a dimitir, pero esperamos que dimita, es su numero dos y le imputan delitos suficientemente graves en pleno debate de presupuestos.

También se ha referido a este hecho la portavoz socialista, Patricia Blanquer: "Hemos desayunado con la noticia de la detención de Zaplana y con que su número dos, su mano derecha, está investigado por prevaricación, malversación, cohecho y tráfico de influencias". Más adelante, e l portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha pedido a Montoro el cese del secretario de Estado de Hacienda y ha ironizado sobre la situación preguntándose si el siguiente paso será designar a un delincuente como 'El Dioni' como responsable de las cuentas públicas, informa EP.

Por su parte, el grupo parlamentario de Ciudadanos ha pedido la comparecencia del secretario de Estado de Hacienda para explicar su imputación. Fernández de Moya ya ha señalado que se niega a dimitir y que está investigado por una denuncia "idéntica" a otra archivada.

"Parece una paradoja que interviniera el Ayuntamiento"

Por su parte, el concejal Carlos Sánchez Mato, que estaba al frente de Economía y Hacienda cuando Fernández de Moya pilotó la intervención del Ayuntamiento de Madrid, ha asegurado que esta situación "parece una paradoja, pero refleja lo que es el PP".

Sánchez Mato, que ahora es concejal–presidente de Latina y Vicálvaro, recalca que "es un caso concreto del que ya teníamos conocimiento y que le perseguía desde que era alcalde de Jaén". Según ha recordado, ese "demérito", junto al de ser el alcalde de uno de los municipios más endeudados de España, "no le impidieron ser premiado con la Secretaría de Estado de Hacienda", un puesto que a su juicio no debería seguir desempeñando tras su imputación.

"Aunque si su superior (Montoro) ha tenido como mayor logro una amnistía fiscal declarada inconstitucional, probablemente su subordinado tendrá carta blanca para quedarse", ha señalado.