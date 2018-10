Alcoa inicia hoy el período de consultas del ERE para 868 trabajadores en La Coruña y Avilés

Alcoa ha iniciado hoy el período de consultas del despido colectivo que afectará a los 686 trabajadores de las plantas de la compañía en La Coruña y Avilés (Asturias), que se extenderá durante un período de 30 días, según ha señalado la multinacional estadounidense dedicada a la producción de aluminio.

El pasado 17 de octubre, la compañía comunicó a los representantes sindicales de las dos fábricas su intención de iniciar un período de consultas y poner en marcha una comisión de los trabajadores que, sin embargo, no se ha llegado a constituir.

Alcoa ha indicado que no se ha trasladado a la compañía la representatividad de una única comisión. No obstante, según establece la normativa laboral, el hecho de que no se constituya dicha comisión no implica que la compañía no pueda iniciar el período de consultas ni conlleva una extensión en el plazo, ha explicado.

Asimismo, el grupo ha reiterado su solicitud a los sindicatos para que constituyan la citada comisión y les ha emplazado a una próxima reunión el 6 de noviembre en Madrid.

Además, ha comunicado a la autoridad laboral el inicio del período de consultas y ha reiterado su compromiso de reducir, en la medida de lo posible, el impacto de los despidos.

Los miembros del comité de Alcoa de La Coruña y Avilés (Asturias) han plantado hoy a la dirección de la empresa en la reunión convocada para negociar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción de ambas factorías.

Alcoa justificó el cierre de ambas plantas en los problemas estructurales productivos y tecnológicos, su menor capacidad de producción, una tecnología menos eficiente, los elevados costes fijos, unido a la sobrecapacidad de producción de China, el elevado precio de las materias primas, el coste de la energía y las pérdidas "significativas" registradas en los últimos dos años, que previsiblemente continuarán.