Alemania elogia a Draghi por haber mantenido unidos al euro y a la UE

Alemania elogió este viernes el desempeño en su cargo del expresidente del Banco Central Europeo (BCE) Mario Draghi a quien entregó la condecoración de la Gran Orden del Mérito del país por su contribución a la Unión Europea y a la moneda única europea.

"En los turbulentos tiempos del euro mantuvo unidos al euro y a la Unión Europea", dijo el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier , en el acto solemne de entrega de la distinción, la "Großkreuz des Verdienstordens", al italiano, a quien sustituyó en 2019 la francesa Christine Lagarde.

"El camino hacia la moneda única estaba repleto de obstáculos", consideró el presidente alemán al describir la situación a la que se tuvo que enfrentar el exgobernador del Banco de Italia (entre 2005 y 2006) al asumir el cargo al frente del BCE en noviembre de 2011.

"No tenía superpoderes, al contrario: al tiempo que se necesita experiencia en la política monetaria, le hacían falta cosas terrenales", agregó Steinmeier antes de aludir a las capacidades del expresidente de esa institución europea, a quien en algunos medios se le apodó como "Super Mario".

Consideró que el italiano ha sido al frente del BCE "alguien que percibe todas las opciones, que en tiempos de la máxima tensión actúa de manera decidida con valores claros y europeos".

El presidente alemán aludió a las críticas que Draghi recibió en el pasado y consideró que "un banco central o es independiente o no es".

"No hay una independencia selectiva dependiendo de si se está de acuerdo con las decisiones o no. Eso no le priva de críticas", reconoció el presidente germano.

Precisamente la figura de Draghi recibió no pocas críticas procedentes de Alemania, precisamente por los estímulos decididos por la institución cuando la dirigió en medio de la crisis de la deuda soberana.

Pocos meses antes de que le relevara Lagarde el italiano recibía desde Alemania nuevas andanadas de críticas por su apoyo a la aprobación de nuevos estímulos monetarios hasta el punto de que el partido de la canciller, Angela Merkel, la Unión Cristianodemócrata (CDU) avisó de que la política de Draghi era "una señal de alarma" para el BCE.

Hoy Steinmeier admitió que "muchos de los reproches dirigidos al BCE estaban o bien dirigidos desde grupos de interés o en sí mismos contradictorios".