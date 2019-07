La Alianza del Pacífico reafirma su futuro en la relación público-privada

Digitalización, lucha contra la corrupción, integración financiera y fiscal son temas centrales que la Alianza del Pacífico tendrá que abordar para su éxito en el futuro, el mismo que será posible de la mano de la estrecha relación entre lo público y lo privado que define y sostiene a este bloque comercial.

Esa ha sido la primera gran conclusión de la Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico, un evento de dos días que abrió este jueves en Lima y que congrega a decenas de los principales líderes empresariales y económicos de la región, una antesala de lujo previa a la Cumbre de Presidentes del bloque formado por Chile, Colombia, México y Perú prevista para este sábado.

La primera jornada de debates permitió analizar temas como la necesidad empresarial de que se elaboren políticas que faciliten el traslado de fondos de pensiones entre los países miembros, la eliminación de la doble tributación y de las pocas trabas arancelarias que aún existen entre sus miembros, así como, en términos generales, una mayor integración.

También quedó patente que la erradicación de la corrupción y la informalidad debe ser una prioridad para la organización, algo que se deberá hacer con mayor transparencia y facilitando inversiones y negocios sin las trabas que hace florecer prácticas corruptas.

Más allá de esos temas, y otros que está previsto que se debatan el viernes en la última sesión, la jornada evidenció que el vigor y la iniciativa de la Alianza del Pacífico, organización creada en 2011, recae en un sector empresarial activo y militante de sus países miembros.

"Este es el espacio donde se puede escuchar al sector público y al privado de toda la región. La teoría de que la política va por un lado y lo económico por otro no va. Por tanto, espacios de diálogo para poder trabajar políticas publicas son los que hacen avanzar las reformas que se necesitan para asegurar crecimiento, competitividad y productividad", apuntó a Efe Cayetana Aljovín, excanciller peruana y una de las empresarias presentes en la reunión.

Este viernes está previsto que el foro empresarial reciba a los ministros de Comercio, Exteriores y Finanzas de los países miembros y otros invitados, así como a los presidentes de Colombia, Iván Duque; Chile, Sebastián Piñera; Perú, Martín Vizcarra; y Ecuador, Lenín Moreno, cuyo país busca integrarse al grupo.

Los gobernantes debatirán y conversarán con los empresarios "como entre pares", en un modelo que fue considerado "excelente" por el líder empresarial peruano Ricardo Vega Llona.

"No es en pie de igualdad con los gobernantes, ellos son elegidos por el pueblo, pero es importante, porque es un intercambio casi entre pares, hay mucha interacción. De las reuniones solo se saca un gana-gana", dijo a Efe el expresidente de la patronal peruana.

Según explicó, la Alianza del Pacífico es fruto de un acuerdo cuyas virtudes pasan porque "en lo político los presidentes pensaban igual y tenían políticas económicas comunes", y que por tanto esta iniciativa empresarial en el foro permite dar buenos resultados.

Alfredo Thorne, ex ministro de Economía de Perú, fue otro de los que defendió a Efe la estructura de la Alianza, y apuntó que "si el gobierno no habla con el sector privado, que este país casi produce el 70% de los bienes y servicios, no hay forma de hacer caminar a la economía".

"Al contrario que la Unión Europea, que surge de los líderes hacia abajo, este proceso en unos países con economías abiertas como las nuestras surge de abajo hacia arriba, con un sector privado que necesita empujar las reformas", analizó.

Bernardo Larraín, presidente del capitulo chileno de la Cumbre Empresarial y quien precisamente asumirá la presidencia pro tempore del foro empresarial en esta reunión, apuntó a Efe que para la Alianza del Pacífico si podría ser un tema pendiente incorporar a otros actores sociales a su agenda y a sus foros.

"Está el mundo empresarial, los Estados, ministros, y quizá falta incorporar otros actores sociales que son relevantes. Porque entre otras cosas en la sociedad moderna, que es exigente, tienen que hacer lo suyo no solo los empresarios y gobiernos, sino múltiples actores sociales, sindicatos, federaciones de trabajadores, ONGs. Por ejemplo, si hablamos de trazabilidad, hay que incorporar al mundo civil en esta discusión", razonó.

La Cumbre Empresarial continuará el viernes con debates sobre educación, innovación, crecimiento sostenible, comercio, y cerrará con una mesa redonda que incluirá a Vizcarra, Piñera, Duque y el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard.

Álvaro Mellizo