Álvarez (UGT): Los agentes sociales no vamos a ser los comparsas del Gobierno

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, cree que ya es hora de que los agentes sociales formen parte de las decisiones para la reconstrucción económica del país y asegura que sindicatos y patronal no van a ser "los comparsas ni la coartada de un conjunto de planes más o menos coordinados" del Gobierno.

En la ultima entrada de su blog personal publicada este sábado, Álvarez dice que las organizaciones sindicales y patronales han demostrado "una madurez ejemplificadora" y que es el momento de que participen discutiendo y negociando las medidas, razón por la que han exigido al Gobierno la apertura de las mesas de negociación que se pactaron formalmente antes del inicio del estado de alarma.

"Nos jugamos mucho todos y nuestro papel no va ser el de silentes aplaudidores de las medidas que se decidan o no tomar", asegura el líder sindical, que entiende que ya no es suficiente con sostener el tejido productivo mediante ERTE y exoneraciones de cotización.

"Solo hay una respuesta a corto plazo y con carácter inmediato: reactivar el consumo", afirma Álvarez, que dice que España solo tiene que mirar lo que están haciendo los países de su entorno, que están favoreciendo el consumo de productos y servicios nacionales, además de destinar "cantidades ingentes" de dinero al sostenimiento de empresas estratégicas en riesgo de desaparición por la crisis.

Entre posibles medidas, ha señalado planes "Renove" enfocados al aumento del consumo de aquellos productos que generan empleo, bonos o ayudas para estimular el turismo en el territorio nacional, utilización de los instrumentos fiscales en la forma y por el periodo necesarios o planes de certificación de calidad y promoción de marca.