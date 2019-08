La promotora de la Operación Chamarín estará presidida por un ejecutivo del BBVA tras cesar su antecesor por el "caso Villarejo"

La empresa de la conocida como "Operación Chamartín", Distrito Castellana Norte (DCN) ha nombrado presidente a Álvaro Aresti, un directivo con una trayectoria profesional de más de tres décadas en el BBVA. Sustituye en el cargo a Antonio Béjar, que fue cesado como máximo responsable de la compañía el pasado 26 de julio por su vinculación con el "caso Villarejo".

Béjar ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por la supuesta contratación que BBVA (entidad a la que estaba vinculado) realizó durante una década de los servicios de Cenyt, grupo empresarial del comisario, para espiar a diferentes personas con el objetivo de conocer diversa información relacionada con la constructora Sacyr. La pasada semana IU y Unidas Podemos registraron una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción contra Béjar y otros 27 responsables políticos y empresariales de la Operación por presunta malversación de caudales públicos.

Según ha informado DCN (donde están representadas BBVA y la constructora San José) en un comunicado, la designación de Aresti se produce tras la aprobación por unanimidad del proyecto urbanístico Madrid Nuevo Norte por parte del Pleno municipal, algo que supone una "nueva etapa" para la empresa "que se refuerza con este nombramiento", informa EP.

Álvaro Aresti cuenta con una trayectoria profesional de más de tres décadas en BBVA, donde hasta mayo de 2019 era responsable de Global Client Coverage & Corporate Finance, en el área de banca mayorista, Corporate & Investment Banking (CIB).

Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y tiene el título 'Certified European Financial Analyst' por IEAF (European Federation of Financial Analysts).

La empresa promotora de Madrid Nuevo Norte recuerda que el proyecto urbanístico supondrá la construcción de 10.500 nuevas viviendas (el 20% de ellas con algún tipo de protección) y un centro de negocios con más de un millón de metros cuadrados de oficinas de "última generación".

A ello se sumará una "renovada estación de Chamartín. "Esta actuación contribuirá de forma decisiva a situar la capital de España entre las ciudades más vanguardistas y sostenibles de Europa, mejorando la calidad de vida de millones de personas", asegura la compañía.

La previsión es que las obras de urbanización arranquen a finales de 2020 (fase que deberá estar concluida en 2028) en una remodelación que tiene un plazo previsto de ejecución de 24 años, según informó recientemente el Ayuntamiento.