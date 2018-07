Ana I. Cerrada quiere una RTVE con información veraz y transparencia económica

Ana Isabel Cerrada, una de las personas candidatas del PSOE, Podemos y PNV para renovar el Consejo de Administración de RTVE, ha dicho hoy que hablamos de un servicio público y su información debe ser la "veraz", además de existir transparencia económica y conocerse los sueldos de los directivos.

Lo ha señalado Cerrada durante su comparecencia ante la Comisión de Nombramientos del Senado, antes de la celebración del pleno extraordinario esta tarde, en el que se votará a los candidatos.

Cerrada -entró con 21 años en RTVE como auxiliar administrativa y ha llegado a directora de Relaciones Laborales de la corporación RTVE- ha afirmado que sus padres o cualquier vecino deben saber que si ponen TVE van a enterarse de lo que ha pasado "de verdad".

"Que no me engañe el presentador del telediario como no quiero que me engañe el médico", ha manifestado esta trabajadora de RTVE, que ha continuado: "la sanidad me cura el cuerpo pero necesito tener la cabeza bien amueblada y que cuando pongo la televisión y la radio me cuenten la verdad".

"La verdad la decidimos todos", ha añadido Cerrada.

Cerrada ha aseverado que no tiene carné político "de nada" pero sí las "ideas claras" sobre el servicio público de RTVE, que se paga con el dinero de los ciudadanos.

A petición del PP, Cerrada ha aclarado que solo tiene estudios de doctorado (en Derecho Penal) pero que no llegó a doctorarse por falta de tiempo al trabajar y ser madre.

Los grupos que la han propuesto han destacado el "entusiasmo" de la candidata, que ha tenido un recuerdo para toda la plantilla, especialmente para los que han entrado por oposición.

Cerrada ha instado, además, "a un cambio en femenino" en la corporación.