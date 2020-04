Analistas no descartan la vuelta a precios negativos al acercarse vencimientos

Analistas y expertos no descartan que los precios del crudo vuelvan a cotizar en negativo cuando se acerquen los vencimientos de los contratos para entrega en junio si la demanda de petróleo no se recupera y si no se aplican nuevos recortes de producción.

El precio del West Texas Intermediate (WTI) -de referencia en EEUU- para entrega en mayo -cuyos contratos vencen hoy- cerró ayer a -37,6 dólares por barril y hoy cotizan todavía en negativo, a -6 dólares.

Los precios del WTI para entrega en junio caen ahora en torno al 20 %, pero se mantienen en positivo, por encima de los 16 dólares.

El Brent, de referencia en Europa, para entrega en junio baja un 17 % y se negocia a 21 dólares. En el caso del Brent, los contratos para junio vencen a final de mes.

Los expertos consideran que el desplome de los precios del WTI para entrega en mayo se debe al exceso de oferta pero también a la escasez de almacenamiento, en especial en EEUU, y a la proximidad de la fecha de vencimiento de los contratos.

Según James Trafford, analista y gestor de fondos de Fidelity, "el hundimiento hasta territorio negativo del crudo WTI estadounidense generó algunos titulares impactantes, pero se debe a un efecto técnico del mercado de futuros".

En su opinión, "los fundamentales del petróleo son débiles, pero el movimiento de los precios de ayer debe entenderse como una anomalía".

Diego Morín, de IG, considera que, en este momento, no se puede saber si lo ocurrido ayer en EEUU se repetirá.

"Pensar que en el próximo vencimiento de los futuros puede ocurrir algo como lo que vimos ayer, creo que es algo que ahora mismo no se puede saber porque depende de muchos factores", apunta.

Entre esos factores destacan la reactivación de la economía mundial, sobre todo de la estadounidense, y la posibilidad de nuevos recortes en la producción de crudo, que deberían situarse entre los 15 y los 20 millones de barriles diarios.

En la misma línea, Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de la IE University, señala que la repetición de episodios como el de ayer "va a depender mucho de que se produzca o no un ajuste entre la oferta y la demanda".

"La OPEP y sus aliados han anunciado un recorte de la producción de casi 10 millones de barriles al día a partir del primero de mayo pero, si la demanda sigue a estos niveles, va a ser muy difícil que esta situación no se vuelva a producir", subraya.

A su juicio, "la única posibilidad de estabilizar el mercado de petróleo sería que, al tiempo que se produce ese recorte, se incrementase la demanda" por la vuelta a la actividad.

Según Michel Salden, de Vontobel AM, "la OPEP ha hecho su trabajo y ahora los mercados de futuros están aplicando una dolorosa corrección en la producción no OPEP".

"Si no vemos cierres instantáneos de producción en Canadá y EE.UU, el futuro del WTI de junio puede ver un recorrido similar al del futuro de mayo".