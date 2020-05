Andalucía reclama "corredor" para evitar situación turística "devastadora"

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, ha reclamado al Gobierno que rectifique su decisión de confinar a los viajeros que lleguen al país, que puede suponer una situación "terrible y devastadora" para el turismo andaluz y ha pedido un "corredor" europeo para evitarlo.

Tras reunirse con los grupos parlamentarios, ha insistido en la situación "preocupante" del sector turístico, afectado por decisiones del Gobierno que "han puesto en tela de juicio la posibilidad de abrir el mercado tanto nacional como internacional este verano".

La decisión de confinar a los viajeros "no es viable", ha dicho Marín, quien ha pedido una rectificación y que se lleve a cabo "un corredor verde donde los viajeros puedan desplazarse con la garantía sanitaria de que no son portadores del virus y no contagian en el momento del viaje".

En declaraciones facilitadas por la Junta, Marín ha señalado que se ha pedido al Gobierno que los ERTE en este sector se amplíen tres meses a partir del 1 de julio en Andalucía.

En la reunión se ha analizado también la colaboración público-privada en la construcción y rehabilitación de edificios, la petición de que el aeropuerto de Sevilla se incorpore al corredor de infraestructuras y la reanudación de la actividad parlamentaria.

Marín se ha mostrado también "sorprendido" por el decreto del lehendakari Urkullu sobre movilidad en su territorio y se ha preguntado "cuáles son las prerrogativas que el Gobierno le ha concedido".

"Es muy significado que un decreto de un gobierno autonómico" pueda decidir en este sentido, por lo que se ha preguntado qué razones se encuentran detrás de esta decisión.

Sobre la reunión de la cúpula nacional de PP y Ciudadanos, ha señalado que se enmarca "dentro de la normalidad" de dos fuerzas que gobiernan a 20 millones de ciudadanos en cuatro comunidades autónomas y que entablan "conversaciones en un ambiente bastante positivo para ver la situación del país en escenario tan lamentable".