Anuncian en el sur de Perú acciones legales contra el proyecto minero Tía María

Más de un centenar de personas en el sur de Perú se manifestaron este miércoles en contra de la licencia de operaciones otorgado al proyecto minero Tía María, de la mexicana Southern Perú, filial del Grupo México, y anunciaron que tomarán acciones legales.

"La población está totalmente indignada y se ha levantado, rechazando el proyecto minero porque esto es para nosotros una provocación, como si se declarara la guerra al Valle del Tambo", dijo a Efe Miguel Meza, vocero popular.

Los residentes en el Valle del Tambo se han expresado en contra de "la forma" cómo la Southern busca operar en su provincia, ya que no ha incluido en su Estudio de Impacto Ambiental las recomendaciones de la UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos).

Por ello, Meza señaló que están organizándose para revisar las siguientes medidas, entre las que adelantó que se continuará con el paro y reiteró la anunciada por su gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, apenas se conoció el otorgamiento de la licencia, que tienen previsto llegar "a instancias judiciales".

"No solo el gobernador, sino también los alcaldes distritales de la provincia de Islay van a pedir que se apele o que se haga cualquier otro recurso", anotó Meza.

Para la población, la medida dispuesta por el Consejo de Minería, un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Energía y Minas, que confirmó la licencia al proyecto pese al rechazo del Valle del Tambo, responde a "las presiones de los grupos de poder como la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas" que dijo, "han terminado por doblegar al presidente Martín Vizcarra".

"Él (Vizcarra) dijo que iba a venir, que iba a entablar una mesa de diálogo y no lo ha hecho", apuntó Meza, y condenó que el Estudio de Impacto Ambiental aprobado en 2011, pese a las observaciones, no haya sufrido mayor modificación, por lo que consideró que el tipo de minería no es compatible con la agricultura que se produce cerca la zona.

El proyecto minero, que requerirá de una inversión de 1.400 millones de dólares para una mina a tajo abierto, prevé producir anualmente 120.000 toneladas de cobre cuando esté en operación y se calcula que generará 1.500 millones de dólares en canon y regalías en los 20 años que tiene previsto estar operativa.

Southern Perú afirma que usará agua de mar desalinizada para sus operaciones y construirá un ferrocarril y una vía de acceso "a distancia prudente" del valle para el transporte de sus suministros y producción.

Tía María es "un proyecto sostenible, que se desarrollará con los más altos estándares ambientales de la industria minera mundial. Reiteramos que Tía María tendrá un impacto favorable para el Valle del Tambo", agregó la empresa Southern Perú en un comunicado de prensa difundido esta tarde, tras hacerse público el otorgamiento de la licencia.

Sin embargo, las autoridades regionales y los agricultores consideran que la mina dañará el ecosistema, los recursos hídricos y sus cultivos, por lo que señalaron que no cesarán en sus objetivos por frenar la construcción del proyecto.