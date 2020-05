Anuncian el proceso de fusión de las estatales Aerolíneas Argentinas y Austral

El presidente de grupo Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, anunció este martes el inicio del proceso de fusión de esa compañía con la también estatal Austral, por el "tremendo impacto" para la industria y la economía en general provocada por la crisis mundial del coronavirus.

Según informaron fuentes empresariales en un comunicado, el proceso de fusión entre ambas sociedades, que ya formaban parte del mismo conglomerado, comenzará un vez que la asamblea de accionistas se reúna, y se prevé habrá concluido hacia fin de año.

"Hoy, la compañía cuenta con un área de mantenimiento específica para atender los aviones que pertenecen a Aerolíneas Argentinas y otra para los aviones de Austral", especifica el texto, en el que se concreta que tanto pilotos como tripulantes de cabina y en menor medida, personal de tierra también forman parte de una de las dos empresas, lo que hace duplicar estructurales organizacionales.

Las pérdidas en 2019 ascendieron a 680 millones de dólares, y este año estará marcado por la crisis abierta después de que se cerraran las fronteras del país y se paralizara la actividad aérea comercial por la pandemia del COVID-19.

El grupo prevé que la fusión permitirá a la empresa mejorar su números en 100 millones de dólares aproximadamente, "como producto de la reorganización de las estructuras internas, aumento significativo de la eficiencia operativa e incremento de la facturación".

UN ESFUERZO "IMPOSIBLE"

"El esfuerzo que el Estado Nacional realiza para sostener la compañía está al borde de ser imposible. Ese esfuerzo es el de toda la sociedad y, ahora, esa sociedad demanda con urgencia la ayuda estatal para sobrevivir ante esta pandemia que azota a la humanidad", dice Ceriani en una carta dirigida a los trabajadores y difundida a la prensa.

El titular de Aerolíneas Argentinas señaló que "la crisis mundial provocada por el COVID 19 ha impactado de lleno en la industria aerocomercial y no sabemos cuánto durará esta situación" y todo indica que "aún quedan varios meses críticos por delante, meses sin ingresos, ni operaciones regulares", lo que significa un "tremendo impacto" para la industria y la economía en general.

"Sin ingresos, y reitero, no sabemos por cuánto tiempo, muchas aerolíneas en la región y en el mundo desaparecerán”, agrega.

En la carta de Ceriani, se explica que el Estado sigue invirtiendo en Aerolíneas Argentinas porque esta genera "beneficios económicos y sociales que multiplican la inversión realizada", pero remarca que "ante una crisis tan profunda, aún las inversiones beneficiosas se ajustan a prioridades.”

La fusión con Austral permitirá la creación de una nueva unidad de negocios para brindar mantenimiento de aeronaves a otras empresas y actores de la industria con una "lógica independiente." y se avanzará en la creación de una unidad de negocios de carga.

AEROLÍNEAS ABSORBERÁ AUSTRAL

Fuentes empresariales precisaron que Aerolíneas Argentinas absorberá a Austral y será continuadora "de todos los derechos y obligaciones que Austral posee al momento efectivo de la fusión".

La fusión redundará en una mayor eficiencia, por ejemplo, el tiempo de parada de las aeronaves para inspecciones mayores se reduce en un 25% para 2023, pero también se reducirá el costo directo de mantenimiento por hora de vuelo de la flota y se generará un ahorro por la fusión de las áreas de mantenimiento.

El grupo prevé además ahorros impositivos por 13,5 millones de dólares y hasta 8 millones por la reorganización de la estructura interna y 2,5 millones por la eliminación de horas extras.

"No está previsto el recorte de personal ni de flota", recalcaron.

En su carta, Ceriani consideró que en la actualidad "resulta necesario que la compañía opere con su máxima eficiencia".

"En algunas áreas lo hemos alcanzado y en otras aún conservamos ineficiencias que no hemos podido resolver, improductividades estructurales que arrastramos desde hace muchísimos años", lamentó.

Finalmente, el titular del Grupo, que inició su labor en diciembre pasado, con la llegada de Alberto Fernández a la Presidencia, afirma que hay "un plan de grandeza, crecimiento y transformación de la compañía".

"Pero ese crecimiento y desarrollo sólo puede materializarse sobre un esquema de trabajo eficiente y sustentable. Si no logramos adoptar las mejores prácticas de la industria no tiene sentido crecer y el destino de la compañía no será el que soñamos, sino todo lo contrario", concluye.

MÁS DE SEIS DÉCADAS DE HISTORIA

Con el nombre original de Compañía Argentina de Transportes Aéreos Comercial e Industrial, Austral, como se denominó desde 1971, fue creada en 1957, siete años después que Aerolíneas Argentinas.

En 1980 fue estatizada, para que ostentara junto con Aerolíneas el monopolio de las rutas aeronáuticas del país, aunque volvió a ser privatizada un lustro después, en manos de Cielos del Sur.

Ya en 1990, esa última empresa y la española Iberia formaron un consorcio que ganó la privatización de Aerolíneas, momento a partir del cual comenzó un gradual proceso de fusión entre esta y Austral.

En 2001, las empresas se vendieron al Grupo Marsans, y en 2008 el Estado argentino expropió ambas a ese conglomerado español.