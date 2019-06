Arranca en Panamá la exportación de la mina de cobre más grande de Centroamérica

La canadiense First Quantum Minerals comenzó este viernes la exportación de cobre con un primer despacho de 32.200 toneladas de su mina Cobre Panamá, un proyecto con coste de 6.300 millones de dólares envuelto en una polémica legal.

El concentrado de cobre salió con destino al mercado asiático desde el Puerto Internacional de Punta Rincón, localizado en el extremo norte del Caribe de la provincia de Colón, a unos 238 kilómetros de la ciudad de Panamá.

"El primer barco con 32.000 tonelada métricas de cobre está en el puerto, no solo zarpa con una exportación de 42 millones de dólares, sino que transita el canal de Panamá con destino a China", lo que en concepto de regalía y tránsito por la vía interoceánica dejará al fisco panameño "solo el día de hoy un millón de dólares", destacó el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela.

En el acto celebrado junto a representantes de la compañía, el mandatario aseguró que un barco llegará cada cuatro semanas a la minera en busca del material.

"Cobre es el Futuro. Este cobre, 100 % panameño, contribuirá a que el mundo alcance la sustentabilidad que tanto requiere, aportando el material necesario para la generación de energías limpias, pero también representa la oportunidad de brindarle un futuro lleno de oportunidades a las comunidades vecinas, a nuestros colaboradores y a Panamá" dijo el gerente general de la mina Cobre Panamá, Tristan Pascall.

Mencionó que el recurso natural se utilizará para impulsar las industrias sostenibles del futuro: los autos eléctricos, los agrogeneradores, la tecnología de batería y otras inteligentes.

Esta primera exportación tiene lugar en medio de una polémica legal luego de que el Supremo panameño declaró inconstitucional la ley que avaló la concesión de la mina de 1997, en respuesta a un recurso interpuesto por un grupo medioambiental que denunció que el proyecto era lesivo para el Estado y para los recursos naturales del país.

Tanto la propia First Quantum como el Gobierno de Varela defienden que la sentencia no afecta a la mina porque lo que se declara inconstitucional es la ley que se aprobó para dar seguridad jurídica al acuerdo y no la concesión en sí misma.

Tras el fallo judicial, el Gobierno saliente de Varela trató de blindar el contrato a través de un proyecto de ley presentado en el Parlamento, que fue rechazado por los diputados por considerar que las regalías del 2 % acordados eran muy bajas.

"Nuestra compañía siempre ha cumplido de manera plena con las leyes panameñas, así como con las regulaciones internacionales de transparencia y responsabilidad", aseguró First Quatum el pasado 5 de junio en un comunicado en el que a la pidió a la Administración que asumirá el próximo 1 de julio en presidente electo Laurentino Cortizo, que le permita seguir operando "sin incertidumbres legales".

Enclavada en medio de la selva, la mina a cielo abierto Cobre Panamá, que se comenzó a construir en mayo de 2016 es la mayor inversión privada en la historia del país con 6.300 millones de dólares.

Tiene previsto exportar a pleno rendimiento 320.000 toneladas métricas de concentrado de cobre al año, lo que en el mercado internacional equivale a 2.000 millones de dólares, y se estima que su contribución al producto interior bruto (PIB) de Panamá sea del 3 % el año que viene.

Se contempla un período de vida para la explotación de cobre en este proyecto de unos 35 años.

El megaproyecto incluye una mina y una planta, donde se extrae el mineral y se procesa en concentrados, y una zona portuaria, donde se filtra el material y se carga para transportarlo en buques. También cuenta con una planta de generación eléctrica que proyecta 300 megavatios.

El sector de la minería en Panamá representa apenas el 2,5 % de la economía nacional, pero la Cámara Minera estima que alcanzará el 9,5 % del PIB cuando el cobre se empiece a exportar a plenitud.