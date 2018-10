La Asociación de puertos de América prevé un futuro con menos alianzas de las navieras

La concentración de compañías navieras "va a parar en algún momento", favoreciendo la entrada de más empresas y una mayor competitividad en el sector, dijo hoy a Efe el presidente para Latinoamérica de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA), Alberto Díaz.

En la jornada final de la 107 convención anual de la AAPA, el mayor evento portuario de América que este año acogió el Puerto de Valparaíso (Chile), Díaz advirtió que además de la "asociación horizontal" de las navieras hay que "tener cuidado" con la "integración vertical" que llevan a cabo.

"Las navieras también hacen su integración vertical y empiezan a comprar terminales, empresas de remolque, camiones y es un pulpo difícil de manejar", expresó Díaz, presidente también de la Administración Nacional de Puertos de Uruguay.

"En particular, a mí no me gusta demasiado eso, prefiero la multioperación, más empresas chicas, sé que es menos eficiente pero da más trabajo y para mí un puerto es también una industria que tiene que servir no sólo al comercio exterior sino también la ciudad", agregó Díaz.

El experto comentó que en la actualidad se está dando un "fenómeno" de "concentración y concentración" de navieras pero auguró que "en algún momento va a parar" permitiendo la entrada al mercado de "más empresas".

Agregó que el freno a esta situación "debería llegar por reglamentación de la Organización Marítima Internacional (OMI)" porque la existencia de monopolios siempre complica a los países.

La alianza entre empresas de la industria portuaria fue uno de los principales temas a debate durante la presente convención anual de la AAPA, que reunió desde el pasado lunes en Valparaíso a cerca de 650 autoridades, empresarios y expertos del sector provenientes de 30 países de todo el mundo.

El evento, que por primera vez se realizó en Suramérica, también analizó el análisis del impacto de la situación económica mundial sobre el sector, las necesidades de avanzar en materia de ciberseguridad y el desafío de reducir el impacto medioambiental de la actividad portuaria, entre otros temas.

La 107 convención anual de la AAPA tendrá "un valor histórico", aseveró Díaz, porque "el mundo se va a acordar" de que fue la primera convención internacional de la AAPA que se realizó en el sur del continente americano.

Asimismo, valoró que "la temática de los paneles fue bien escogida" y que participaron especialistas y representantes de empresas muy importantes.

Respecto al anfitrión del evento, Díaz destacó que el de Valparaíso "es un puerto muy eficiente para la poca área que tiene" y que "trabaja con operadores correctos".

En 2017, el Puerto de Valparaíso registró la cifra récord de 12 millones de toneladas transferidas, en un espacio menor a las 16 hectáreas.

La actividad portuaria es la principal de la ciudad de Valparaíso, representa el 10 % de sus ingresos y da trabajo a alrededor de 20.000 personas.

La terminal tiene previsto ampliar sus instalaciones, lo que va a suponer duplicar su capacidad de carga.

Fundada en 1912, la AAPA representa a más de 160 puertos públicos y privados en Estados Unidos, Canadá, México, el Caribe y América Latina.

Adicionalmente, otras 335 empresas del sector portuario del hemisferio occidental son socios.