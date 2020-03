La Audiencia Nacional exime al Banco de España por la liquidación del Popular

La Audiencia Nacional ha rechazado que el Banco de España deba afrontar la responsabilidad patrimonial por la venta del Banco Popular al Santander al precio de un euro, ya que entiende que la supervisión correspondía al Banco Central Europeo (BCE), puesto que se trataba de una entidad significativa.

En una sentencia fechada el pasado 26 de febrero, la Sala de lo Contencioso rechaza el recurso de uno de los accionistas afectados por la conversión a cero del valor de las acciones del Popular tras su intervención en junio de 2017 contra la decisión de la Audiencia Nacional de inadmitir la responsabilidad patrimonial del Banco de España.

En concreto, reclamaba 123.991 euros por los perjuicios causados tras la resolución del Banco Popular acordada por la Junta Única de Resolución (JUR), con el argumento de que el Banco de España había incumplido sus funciones de supervisión y solvencia de las entidades de crédito.

La Sala recuerda cómo funciona el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) europeo, que especifica que es el BCE el encargado de supervisar a las entidades de crédito consideradas significativas.

En virtud del MUS, el BCE es el responsable del funcionamiento eficaz y coherente de la supervisión aunque en colaboración con las autoridades competentes de cada país, con las que coopera e intercambia información.

Y el Banco Popular entraba en las competencias del BCE desde noviembre de 2014, cuando se llevó a cabo una "reasignación de responsabilidades supervisoras, que se trasladan del ámbito nacional al Banco Central Europeo, en especial, en cuanto a las entidades significativas, entre las que se encontró el Banco Popular".

De este modo, prosigue la sentencia, no se le puede atribuir al Banco de España la responsabilidad patrimonial de una entidad a la que no supervisaba directamente, y no cabe atribuirle un supuesto incumplimiento de "unas funciones supervisoras de las que carecía dada la ausencia de título de imputación".

En julio de 2019, la Audiencia Nacional ya eximió al Banco de España de cualquier responsabilidad en la quiebra y liquidación del Banco Popular, por la que sus acciones fueron amortizadas a valor cero, al entender que era el BCE el encargado de su supervisión.

No obstante, el fallo de la Audiencia Nacional es recurrible ante el Tribunal Supremo, recuerda la Sala.