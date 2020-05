Autónomos de ATA ven insuficiente el nuevo tramo de avales que dará el ICO

La asociación de autónomos ATA ha considerado insuficiente el nuevo tramo de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) aprobado este martes por el Gobierno por importe de 20.000 millones de euros y ha lamentado que no cubra la totalidad de las solicitudes de autónomos y pymes.

En una nota de prensa, ATA señala que valora positivamente esta nueva línea de avales pero que no es suficiente ya que las solicitudes de crédito ICO superan el millón y apenas ha llegado el 40 % a pymes y autónomos.

"Es necesario, no sólo poner a disposición ya los 100.000 millones de euros de estas líneas de avales anunciados, si no, además, ampliarla a otros 50.000 millones más, hasta los 150.000 millones", ha pedido el presidente de ATA, Lorenzo Amor, que ha advertido de que en caso contrario no se va a poder atender la demanda de crédito.