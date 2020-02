BBVA asegura que la investigación de PwC exculpa a la actual directiva del banco por la contratación de Villarejo

BBVA ha presentado en la CNMV este miércoles el informe de Gobierno Corporativo en el que asegura que el proceso judicial por la contratación por parte del banco del comisario de policía José Manuel Villarejo, hoy en prisión, para realizar labores de espionaje no tiene "el carácter de riesgo significativo" y apunta que "no hay ningún tipo de implicación de ninguno de los actuales miembros del Consejo de Administración, ni del actual Presidente Ejecutivo de la Entidad, ni se ha comprobado la comisión de actividades delictivas por parte del Banco".

La absolución de los máximos directivos de la entidad financiera se basa en una investigación interna (forensic) que ha realizado la auditora PwC que en estos momentos están quedando en entredicho por el magistrado que lleva el caso. De hecho, el instructor del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha citado en calidad de testigos-peritos a tres directivos de la consultora PwC para que rindan cuentas sobre la investigación ante las sombras de falta de colaboración con la Audiencia Nacional tanto del BBVA como de la consultora.

A pesar de las dudas expuestas por el magistrado, BBVA insisite en que "el banco ha venido colaborando y continúa haciéndolo de manera proactiva con las autoridades judiciales, habiendo compartido con la justicia la documentación relevante obtenida de la investigación 'forensic', todavía en curso, relativa a su posible relación con Cenyt", recalcando que la investigación de PwC "todavía en curso, se ha puesto a disposición de las autoridades judiciales y son la base del sumario instruido".

El banco insiste en que "hasta la fecha, este caso no ha tenido impacto en el desarrollo de los negocios de la entidad" y reiteran que "no ha deteriorado sus índices de reputación, que son objeto de un seguimiento recurrente tanto por el ámbito ejecutivo, como por sus órganos de administración". Ambos motivo le permiten a la entidad, asegurar que la contratación del comisario hoy en prisión no tiene "el carácter de riesgo significativo" pero "cabe señalar que las autoridades judiciales españolas están investigando las actividades de la empresa Centro Exclusivo de Negocios y Transacciones, S.L. (Cenyt)".