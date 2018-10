El BCE comenzará a discutir sobre la subida de tipos en enero, según el banco central de Holanda

"Nadie puede esperar que las actuales condiciones financieras acomodaticias permanezcan mucho tiempo. Y cuando cambien se hará evidente que hemos contraído mucha deuda", ha asegurado el holandés, que forma parte del Consejo de Gobierno del BCE.

Knot ha citado la reciente "agitación" en Turquía y Argentina como prueba de cómo las condiciones financieras podrían cambiar muy rápido, y ha advertido de que un cambio de rumbo en los países desarrollados "también es posible".

El banquero central ha subrayado que una década de dinero barato ha animado a la gente y a las empresas a contraer más deuda que nunca, al mismo tiempo que ha limitado los incentivos a devolverla.

Asimismo, Knot ha advertido que el "comportamiento arriesgado" podría provocar "grandes pérdidas" ya que el aumento de las tensiones comerciales, un Brexit duro o una subida más rápida de lo esperado en los tipos de interés en Estados Unidos podrían desencadenar una "corrección brusca" de los mercados financieros.

NORMALIZACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA.

Mientras tanto, el BCE sigue "normalizando" de forma "cautelosa" su política monetaria, lo que significa que, en primer lugar, dejará de comprar activos a finales de año. "No veo ninguna razón para no hacer esto y no espero que surja ningún motivo", ha detallado Knot.

La autoridad monetaria con sede en Fráncfort redujo a la mitad su ritmo de compras este octubre a 15.000 millones de euros. Esta cantidad mensual se mantendrá durante tres meses, por lo que en diciembre terminará.

Después de eso, en enero, los banqueros centrales comenzarán a discutir la primera subida de tipos de interés del BCE desde 2011, ha anunciado Knot. La estimación actual del BCE es que los tipos de interés se mantendrán en su nivel actual "hasta al menos durante el verano de 2019".

"Como cualquier persona que se dedique a la estadística sabe, una estimación representa el punto medio de una serie de posibles resultados, y siempre contempla la posibilidad de otros resultados a la izquierda o derecha de ese punto medio", ha explicado el banquero holandés.

Además, Knot ha asegurado que las preocupaciones sobre los presupuestos de Italia, que han hecho que los intereses sobe su deuda se incrementen y el euro se debilite no han cambiado la previsión de política monetaria.

"El BCE no está para corregir o compensar políticas nacionales", ha añadido en una entrevista con el diario alemán 'Borsen-Zeitung'. "Lo que es crucial para nosotros es la perspectiva de inflación de la zona euro, y parece que no ha sido afectada hasta ahora", ha añadido.