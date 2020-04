El Banco de España reactiva los procedimientos de reclamación de los clientes

El Banco de España ha reanudado los procedimientos de reclamaciones de los clientes bancarios, cuyos plazos quedaron interrumpidos hace más de un mes a raíz de la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus, ante las "crecientes" quejas.

Según anuncia el organismo en una nota de prensa, los plazos de tramitación de expedientes se retomarán este miércoles, tras su publicación esta misma mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En este sentido, añade el Banco de España, aunque durante este tiempo se han seguido atendiendo las consultas realizadas a través de la vía telefónica o por escrito, el "creciente" número de dudas y quejas planteadas en cuestiones relacionadas con el estado de alarma ha llevado a la Comisión Ejecutiva a reanudar los plazos de estos procedimientos.

Antes de acudir a la ventanilla de reclamaciones del organismo, el interesado debe presentar un escrito ante los servicios, departamentos o defensores del cliente de su propia entidad.

De no estar de acuerdo con la resolución o no recibir respuesta en un plazo que oscila entre los 15 días hábiles en el caso de los servicios de pago y los dos meses, si no se es consumidor, el cliente puede presentar su reclamación ante el Banco de España, ya sea de forma telemática, por escrito o a través de cualquiera de sus sucursales.