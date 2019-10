El Banco Santander pide una mayor integración de los mercados de capital en Europa

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, reclamó este lunes en Nueva York una mayor integración de los mercados de capital en Europa y un seguro común sobre depósitos "para no sufrir una recesión", además de resaltar el "peligro" de que los tipos de interés nominales se mantengan negativos.

En un almuerzo en el Economic Club of New York, donde protagonizó una conversación sobre la evolución del grupo bancario, sus retos y apuestas de futuro, Botín valoró que Europa es el primer destino de inversión directa fuera de Estados Unidos, pero si no aparecen más grandes empresas innovadoras es porque no hay "un mercado común".

"Necesitamos una Europa más integrada en los mercados de capital; el 70 % de los préstamos no proceden de los bancos, y por eso estamos entusiasmados con el 'blockchain' (...); necesitamos un seguro común sobre depósitos para que cuando llegue una crisis no tengamos una recesión. Todos esos son motivos que frenan la innovación", afirmó.

Respecto al crecimiento en Europa, Botín señaló que los tipos de interés reales negativos se ven desde hace tiempo, pero si los tipos de interés nominales se prolongan, eso podría ser "peligroso".

"Entiendo lo que hacen los bancos centrales, y tienen sus propios datos. Pero no sabemos qué le ocurrirá al comportamiento del consumidor. Hemos visto en toda Europa que los ahorradores están ahorrando más con tipos negativos en algún momento, y no es lo que se pretende", sostuvo la ejecutiva.

"Hay un número de razones por las que (tener) tipos negativos durante largo tiempo podría generar consecuencias imprevistas", apostilló.

Reconoció que los análisis apuntan que Europa no crece, pero abogó por "dejar fuera los comentarios menos positivos" y opinó que "hay crecimiento en Europa, y oportunidades de crecimiento si adoptamos las políticas correctas", añadiendo que los "tipos de interés negativos no son ideales para el sector bancario".

Además, dijo que el "sector financiero está cien por cien preparado" para la salida del Reino Unido de la Unión Europea porque ha planificado diferentes modelos, pero el brexit puede suponer un problema "para la cadena de suministro y las pequeñas empresas".

En cuanto a Estados Unidos, donde muchos analistas ven una recesión en el horizonte, consideró que si la Reserva Federal rebaja los tipos de interés este mes, la "recuperación puede durar más" y afirmó que el consumidor estadounidense se ve "sólido".

También fue optimista respecto a Latinoamérica, donde ve un "escenario de crecimiento" y unas condiciones "macroeconómicas muy interesantes", especialmente en Brasil, que sumado a México representa "una población como la de la Unión Europea".

"No fingimos que todo sea perfecto, hay problemas en Brasil y México, pero creo que las instituciones funcionan mejor cada año. Hay mucho trabajo que hacer pero hay muchas oportunidades allí", agregó.

Por otra parte, Botín declaró que el grupo Santander, como banco de inversión, es líder en préstamos para infraestructuras, "basándose en la fortaleza de los negocios latinoamericanos y españoles", y también en "financiación verde" y sostenibilidad.

En ese sentido, subrayó que el grupo ha invertido 50.000 millones de euros en "financiación verde" en los últimos tres años y para los próximos tres ha aumentado su compromiso a 120.000 millones, mientras que hace una semana emitió un "bono verde" de 1.000 millones de euros.

También se refirió a la asociación del Santander con el sistema de criptomonedas Ripple, gracias al que pueden "liderar en la automatización para hacer mediante el 'blockchain' los pagos más eficientes, transparentes y rápidos".

"Hay muchas ineficiencias en las infraestructuras de los pagos (...). Ripple nos está ayudando con One Pay FX, el primer sistema de pago minorista basado en 'blockchain' que cruza fronteras del mundo", desgranó Botín.