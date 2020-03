Barcelona acoge un museo del motor único en el mundo

Si a un aficionado al motor le dicen que puede encontrar los monos originales de los 33 campeones del mundo de Fórmula Uno y de los 28 campeones del Mundial de 500cc y MotoGP, conocer la historia de McLaren y comprar los últimos modelos que ha sacado al mercado o adquirir coches clásicos de coleccionista en un mismo espacio, seguramente no se lo creería. Pero ese lugar existe y está en Barcelona.

Su propietario es Eduardo Costabal, un empresario chileno que llegó a la capital catalana hace siete años y decidió quedarse para crear "un lugar único, con toda la historia de la Fórmula Uno y MotoGP, y que no existe en ninguna otra parte del mundo”. Ese espacio singular se inauguró hace apenas tres semanas.

Costabal tiene 59 años, y lleva casi 40 coleccionando piezas relacionadas con el mundo del motor. "A los 20 años, conocí de casualidad a Eliseo Salazar, el único chileno que ha corrido en la Fórmula Uno, y lo empecé a acompañar a algunas carreras. Con él conocí también a muchos de los pilotos de la época, y empecé a coleccionar cosas", explica en una entrevista concedida a EFE.

En 1980, entró en la compañía que llevó, entre otras marcas, la representación de Honda en Chile, lo que le permitió conocer al mítico Ayrton Senna. Allí estuvo trabajando 37 años. "Viajaba mucho a Japón y siempre que iba a Honda les volvía locos pidiéndoles cosas. Antes de que Senna muriera, yo ya tenía un mono y una casco suyos", recuerda.

En su museo repasa ahora la historia de malogrado piloto brasileño a través de todos los monos originales que lució durante su legendaria carrera.

Su colección privada también incluye los 33 monos de los campeones del mundo, desde Farina (1950) a Hamilton (2019), los 18 monos -también originales- que marcaron la trayectoria de Michael Schumacher, una colección de cascos de pilotos que se han utilizado en las principales competiciones del mundo del motor o la Yamaha con la que se proclamó campeón del mundo de MotoGP Jorge Lorenzo.

Lorenzo, amigo personal de Costabal, ha colaborado con él en la creación de este espacio igualmente único para los aficionados al motociclismo de velocidad y que reúne los monos originales que utilizaron los 28 campeones de la categoría reina.

Este coleccionista chileno llegó en 2013 a Barcelona para llevar, con varios socios más, la franquicia de Porsche en la capital catalana. "A los pocos meses ya me había enamorado de Cataluña y tenía claro que no quería moverme de aquí. Se vive el motor con mucha pasión", apunta con un brillo en los ojos.

A Costabal hacía mucho tiempo que una idea le rondaba por la cabeza: "Montar un negocio propio donde cumplir mi sueño de abrir una tienda con autos increíbles, modernos y clásicos, además de un espacio como este para mostrar todas mis piezas".

"No quería tener todo esto escondido en mi casa, sino compartirlo y crear un espacio único que no se pudiese encontrar en ningún otro lugar", afirma este empresario chileno, que contactó con McLaren para abrir, junto a su museo, el primero concesionario de coches de la marca británica en España.

Barcelona era el lugar escogido por numerosos motivos pero, ¿por qué eligió McLaren? "Es lo mejor que se fabrica ahora mismo. Toda la tecnología de la Fórmula Uno está implementada en cada auto", subraya con rotundidad.

Eduardo Costabal, director de McLaren para España, Portugal y Andorra, planea expandir el negocio en un futuro abriendo dos 'showroom' más de la compañía británica: uno en Madrid y otro en Oporto.

Pero su tesoro más preciado, una colección repleta de joyas del motor que no pueden encontrarse en ningún otro rincón del planeta, se quedará en el edificio acristalado que ha alquilado, por 30 años, en la zona de la Fira de Barcelona.

Una inversión de aproximadamente 10 millones de euros para dar vida a 2.700 m2 cuadrados, repartidos en tres plantas, dedicados por completo al Motorsport y en el que se pueden encontrar, además del museo, un concesionario y un taller de McLaren, una exposición de autos clásicos y un café que lleva el nombre de McLaren Pedro de la Rosa –también amigo personal- donde se repasa la historia de la marca británica.

"Al final, si uno realiza un proyecto emblemático, la gente va a venir a verte, porque le estás ofreciendo un producto que no puede encontrar en otro sitio. No importa donde estés. Aunque tenerlo en Barcelona encima te da un valor añadido", señala Costabal, que ha habilitado varias zonas de este particular espacio que pueden alquilarse para realizar eventos.

De momento, solo sus exclusivos clientes pueden disfrutar de su colección privada, pero en un futuro próximo no descarta poner su museo en todas las rutas turísticas de la Ciudad Condal, programar exposiciones itinerantes o incluso firmar un convenio de colaboración con el Circuito de Barcelona-Cataluña.

Resulta difícil pensar cómo una única persona puede haber reunido tantas piezas de coleccionista y tan exclusivas, pero Eduardo Costabal le resta importancia: "A lo largo de 40 años conoces a mucha gente, a mucha por casualidad. No tengo ningún problema para relacionarme y he hecho muchos amigos en el mundo del motor: pilotos, familiares de pilotos… El mundo es muy pequeño y está lleno de coincidencias".

Y es que a la inauguración de esta primera tienda-exposición de McLaren en España asistieron, hace pocas semanas, los jugadores del Barcelona Arturo Vidal y Samuel Umtiti, Carlos Sainz padre e hijo; el director ejecutivo de McLaren Racing, Zak Brown; el piloto de MotoGP Fabio Quartararo, Bruno Senna o los hijos de Nicki Lauda, entre otros.