Bares, restaurantes y discotecas ven inviable la reapertura sin ayudas urgentes

La patronal española de ocio nocturno Spain Nightlife, que engloba a bares de copas, restaurantes, discotecas y actividades de playa, ve inviable el plan de desescalada y la reapertura de los locales sin medidas económicas reales y urgentes para el sector, según ha anunciado en un comunicado.

Ante el plan de desescalada anunciado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con medidas como la progresiva reapertura de las actividades de ocio en locales con aforo reducido al 30 % a partir del 11 de mayo, y al 50 % desde el 25 del mismo mes, la patronal considera que éstas son "totalmente insuficientes" y deberían haberse concretado antes de empezar esta nueva etapa.

Entre las medidas más urgentes que Spain Nighlife sigue solicitando figuran la suspensión de la obligación del pago de todo tipo de tributos -tanto estatales como regionales o municipales- y también las cotizaciones a la Seguridad Social, ambas por un periodo de seis meses.

Así, para la patronal no es suficiente una medida de ayuda que aplace el pago de impuestos y cotizaciones, ya que considera que los empresarios no pueden afrontar estos pagos ni ahora, que no desempeñan su trabajo, ni después con las restricciones de aforo del 30 o 50 % de la capacidad total de sus locales.

Además, piden la suspensión de la obligación del pago de alquileres durante seis meses ya que, según el secretario general de Spain Nightlife, Joaquim Boadas, "los locales habrán permanecido cerrados varios meses y no podrán hacer frente al pago acumulado, ni tan siquiera de forma aplazada o con una rebaja del 50 %".

De igual manera, Boadas exige de forma urgente una moratoria en el pago de hipotecas y préstamos personales, que de no ser así estaría repercutiendo negativamente en la tesorería de las empresas, que no podrían afrontar la reapertura parcial.

Asimismo, el presidente del Círculo de Empresarios de Ocio Nocturno de Madrid (CEONM) y vicepresidente de Spain Nightlife, Tito Pajares, considera fundamental que el gobierno mantenga en ERTE a los trabajadores que se verán afectados por no poder volver al trabajo debido a la indudable disminución del personal como consecuencia de la reducción de los aforos.

Según recoge la patronal en el comunicado, el sector se siente "abandonado" y muchos empresarios "ya han tirado la toalla" ante la incertidumbre existente y las insuficientes medidas de ayuda.

En esta línea, para el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Valencia (FEHV) y directivo de la patronal, Manuel Espinar, el gobierno debería haber anunciado medidas reales de ayuda a los empresarios antes de dar a conocer un calendario de desescalada.

Para Espinar, esto ha generado "mayor desesperación" dentro del sector, en vez de dar esperanzas a empresarios y trabajadores.

Con estas medidas al frente, Spain Nightlife ha mandado hace una semana una misiva a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en la que aboga por más ayudas que, de no ponerse en marcha, podrían suponer el cierre del 50 % de los locales de ocio nocturno de España en los próximos meses.

El cierre de muchos de los locales de este sector, que emplea de forma directa o indirecta a más de 300.000 trabajadores, podría suponer, según esta patronal, que muchos de ellos perdieran su trabajo.

Otra medida que ha solicitado Spain Nightlife es la exención del pago del canon de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, especialmente para las actividades de terrazas en playas y clubes de playa.

En el comunicado, Spain Nightlife también ha recalcado la importancia de proteger la salud de sus trabajadores y clientes, con la implementación de un certificado sanitario internacional, que ha lanzado la Asociación Internacional de Ocio Nocturno y del que ya disponen la discoteca Tropics de Lloret de Mar (Girona) o el Marina Beach Club de Valencia, para recuperar la confianza de sus clientes.