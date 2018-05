Berlín ve una "muy buena señal" en el mensaje "proeuropeo" de Conte

El ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, consideró hoy una "muy buena señal" el mensaje "proeuropeo" enviado por Giuseppe Conte, designado primer ministro de Italia, y afirmó que es precisa una política "seria" para generar "confianza".

"Es una muy buena señal que el designado primer ministro de Italia se haya mostrado muy proeuropeo, que haya dicho que cumplirá con su Gobierno las reglas comunes de las que nos hemos dotado en Europa", dijo Scholz a su llegada a la reunión del Eurogrupo, que se celebra en Bruselas.

Se declaró "seguro" de que el "futuro de todo país" depende de una "política seria", de que haya "confianza en el Gobierno".

En el encuentro de Bruselas está previsto que se aborde la situación de Grecia, próxima al final de su tercer rescate financiero, y el estado del sistema bancario de la zona euro.

Por otra parte, Scholz opinó que la propuesta de la Comisión Europea (CE) presentada hoy para crear un nuevo tipo de activo respaldado por deuda soberana de los países de la eurozona "no es convincente".

La iniciativa comunitaria, que no implica la mutualización de la deuda de los diecinueve miembros de la eurozona, "no sería una buena idea" y "no tendría buenas consecuencias" para la estabilidad de los bancos europeos, indicó.

Agregó que el punto fuerte de la reunión del Eurogrupo es la estabilidad de la banca y la búsqueda de "criterios comunes" para contribuir a que los institutos financieros de la zona euro no vuelvan a verse envueltos en una crisis y deban ser rescatados.

Berlín es escéptico en cuanto a avanzar en el tercer pilar de la unión bancaria, la creación de un fondo de garantía de depósitos a nivel de la eurozona, porque estima que el nivel de créditos morosos de muchos bancos de la periferia europea es demasiado elevado y no quiere asumir ese índice de riesgo.