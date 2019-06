Beyond Meat, que elabora "carne" con vegetales, se dispara el 40 % en Bolsa

La empresa de productos alimenticios Beyond Meat, que elabora productos que simulan ser carne a partir de vegetales, se disparó un 39,35 % en Wall Street este viernes, después de los buenos resultados de la compañía, que ha quintuplicado su valor en bolsa en solo un mes desde su estreno.

Los títulos de Beyond Meat se cotizaban a 138,65 dólares al cierre del Nasdaq neoyorquino, un alza de casi cuarenta dólares con respecto al final de la sesión de ayer, cuando terminó las operaciones a 99,50 dólares.

Estas cifras suponen un aumento del 454 % con respecto al precio que fijó para su salida el 2 de mayo, que fue de 25 dólares para cada uno de sus títulos.

La subida se produce como reacción a los resultados de la empresa publicados ayer, los primeros desde que la empresa salió a bolsa, en los que reportó una facturación en el primer trimestre de 40,2 millones de dólares, tres veces más (214,7 %), que en el mismo periodo del año anterior.

Aunque también experimentó unas pérdidas de 6,6 millones de dólares (0,95 dólares de pérdida por acción), estas cifras variaron muy poco con respecto a los 5,7 millones que se dejó en los tres primeros meses de 2018.

Además, la empresa hizo públicas también sus expectativas de facturación a cierre, cuando aspiran a superar los 210 millones de dólares en ventas.

Estos datos animaron a los inversores, en unos títulos que han experimentado una alta demanda desde su estreno bursátil.

En su primer día en el Nasdaq, las acciones de la empresa con sede en El Segundo (California) se dispararon un 163 % desde los 25 dólares que fijó el día de antes para su debut hasta los 65,75 dólares en que cerró.

"Estamos muy satisfechos con nuestra salida a bolsa en mayo y con nuestros sólidos resultados trimestrales, que creemos demuestran el deseo del consumidor común de consumir productos cárnicos elaborados a partir de plantas en los Estados Unidos y en el resto del mundo", aseguró en un comunicado el presidente y consejero delegado de la compañía, Ethan Brown.

La mejora en los resultados vino de la mano del incremento en las ventas de su The Beyond Burger, el aumento en el número de servicios de distribución, comercio minorista y restaurantes, así como la fuerte demanda de los nuevos y antiguos clientes.

Beyond Meat es, junto a Impossible Foods y a Just Inc (todas ellas con sede en California y con estrechos vínculos con la industria tecnológica), una de las tres mayores empresas que fabrican este tipo de productos en EE.UU., y la primera que ha salido a bolsa.

La compañía está especializada en la venta a supermercados (a diferencia de, por ejemplo, Impossible Foods, que se centra en restaurantes), a los que provee de hamburguesas, salchichas y otros productos "cárnicos" elaborados totalmente con vegetales pero con el color, textura y sabor de la carne.

La elaboración de estos productos se basa en proteínas vegetales provenientes de guisantes y soja, a las que se añaden otros componentes como aceite de coco y fibras vegetales y se les somete a varios procesos de vaporización, presión y cambios de temperatura para lograr el parecido a la carne original.

Algunas de las hamburguesas creadas mediante este proceso lograron notoriedad pública en 2017 cuando los fabricantes consiguieron hacer que "sangrasen" al ser consumidas, es decir, que dejasen ir un jugo similar a la sangre que suelta una hamburguesa de carne al ser cocinada.

Estas "carnes de imitación" están ganando cada vez más popularidad en EE.UU. -no resulta raro, por ejemplo, encontrarlas como opción en menús de restaurantes en grandes ciudades o aeropuertos- y en su escrito ante el ente regulador bursátil, Beyond Meat aseguró que en los últimos años le ha sido difícil dar respuesta a la cantidad de demanda existente.