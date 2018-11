Black Friday: El 25 % de los españoles pagarán sus compras de forma digital

Las entidades han promovido el uso de la banca móvil y el pago digital en las rebajas del "Black Friday", en las que se incentiva el consumo con descuentos que se extienden hasta el lunes, y en las que se prevé que cuatro de cada diez españoles paguen sus compras en internet con sus dispositivos electrónicos.

Los bancos también han querido participar en el famoso "Viernes Negro" no solo poniendo a disposición de los usuarios sus prestaciones digitales, sino también con ofertas, descuentos y promociones de los propios productos financieros.

El Banco Santander, por ejemplo, ofrece una bonificación de 30 euros a los clientes que hagan tres compras por internet de al menos 30 euros cada una con su tarjeta de crédito o con el móvil entre el 23 y el 26 de noviembre.

Además, ha puesto a disposición de sus clientes hasta 67.000 millones de euros en préstamos preconcedidos, con un tipo de interés del 3,95 % si se contratan como muy tarde el 26 de noviembre.

Pero el resto de entidades también ha ampliado durante estos días su oferta de financiación al consumo, ya sea con préstamos preconcedidos porque el banco conoce la capacidad financiera del cliente como ofreciendo facilidades de aplazamiento de las compras.

Expertos del sector consideran que estos días son una buena oportunidad para que los bancos "exhiban" su músculo digital ante los consumidores, así como todo lo que son capaces de hacer por ellos bien en su web, o con las aplicaciones o "apps" para el móvil.

Desde el banco alemán N26 señalan la importancia que tiene la banca móvil durante estos días, ya que ofrece unos sistemas "mayores" de seguridad en el pago mediante aplicaciones como la Tecnología 3D Secure de Mastercard, que permite evaluar el riesgo potencial de una transacción.

El banco también ha destacado que sus servicios digitales facilitan las compras "sin fronteras", en las que los consumidores podrán adquirir productos en cualquier momento, lugar y con todo tipo de divisas sin comisiones.

Además, Cetelem, del grupo francés BNP Paribas, reducirá el tipo de interés al 3,95 % en tres préstamos, la misma estrategia que seguirá la financiera especializada en créditos al consumo Cofidis.

En el sector asegurador, Axa Partners hará un 30 % de descuento en seguros de viaje por ocio, oferta que estará disponible hasta el 26 de noviembre.

El principal atractivo de las compras en internet del "Black Friday" es que los clientes se beneficiarán de descuentos sin tener que hacer grandes colas y esperas, además de poder pagar a través del móvil, en sustitución del dinero en efectivo.

También alertan de que, debido al extenso volumen de compras que se esperan estos días, han reforzado sus campañas de ciberseguridad para evitar intentos de suplantación de identidad, una práctica conocida como "phishing".

Pero, por muchas ofertas que se encuentren, no hay que olvidar la planificación y la prudencia, por lo que expertos como el comparador financiero Help My Cash recomiendan a los usuarios que gestionen "bien" sus finanzas durante estas rebajas y hagan una lista de la compra con un presupuesto máximo para gastar.

La web también destaca que, en caso de financiar las compras, que se haga de una forma "inteligente" para evitar endeudarse más de la cuenta, además de comparar ofertas con otros establecimientos para pagar lo mínimo posible.