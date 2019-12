La libra y la Bolsa de Londres repuntan con la victoria de Johnson, aunque la incertidumbre permanece

"No es probable que la incertidumbre relacionada con el Brexit se calme más allá de unos meses, dado el periodo de transición relativamente corto al que se ha comprometido el primer ministro", ha explicado la vicepresidenta de Moody's Sarah Carlson.

La firma de calificación crediticia ha alertado de que el archipiélago británico se sigue enfrentando a otros retos, como el aumento de los riesgos fiscales o la baja productividad, que permanecerán sobre la mesa ante la "ausencia" de cambios políticos "significativos".

Tras la victoria de los 'tories', que obtuvieron 364 escaños, frente a los 203 logrados por el Partido Laborista de Jeremy Corbyn, la libra ha registrado este viernes una subida del 1,79% en su cruce con el dólar, hasta situarse en 1,3398 'billetes verdes', aunque ha alcanzado un máximo de 1,3514 dólares por cada libra. La divisa británica no registraba este tipo de cambio desde mayo de 2018.

Con respecto al euro, la libra ha repuntando un 1,28%, hasta situarse en 1,1975 euros por cada libra, aunque el máximo intradía ha sido de 1,2082, el mejor cruce para la divisa de Reino Unido desde junio de 2016, cuando tuvo lugar el referéndum sobre la salida del bloque comunitario.

"El despegue de la divisa confirma el alivio de los mercados, que despejan ahora el riesgo de una posible salida unilateral del bloque o un prolongado periodo de negociaciones divididas", ha explicado la analista de Monex Europe Olivia Álvarez.

No obstante, la victoria electoral "no pone fin al conjunto de incertidumbres que enfrenta la economía británica en sus futuras relaciones con el bloque europeo", ha agregado Álvarez, por lo que no se podría descartar que la libra experimente retrocesos más adelante.

El FTSE 100, el principal selectivo de la Bolsa de Londres, también ha reaccionado al alza ante la reválida de los 'tories', registrando un alza del 1,8%, hasta situarse en los 7.404,23 puntos.

No obstante, la directora de análisis de WisdomTree, Aneeka Gupta, ha alertado de que esta evolución sería únicamente temporal. "A la luz del alza de la libra, no esperamos que el FTSE 100 rinda muy bien, ya que el 80% de los ingresos se generan en el extranjero", ha explicado. Por el contrario, todas las cotizadas con mayor exposición al mercado doméstico "ganarán un viento de cola" tras las elecciones.

"De cara al futuro, nos cuestionamos la sostenibilidad de una mayor fortaleza de la libra. Sigue habiendo muchas incertidumbres con respecto a la relación comercial final entre la UE y Reino Unido, que está sujeta a negociaciones durante el periodo de transición, que finalizará a finales de 2020", ha apostillado el analista del banco suizo Julius Baer David Alexander Meier.

En paralelo con el resultado de las elecciones de Reino Unido, a primera hora de este viernes (casi medianoche en Estados Unidos), varios medios informaron de que Washington y Pekín habían cerrado la primera fase de un acuerdo comercial que daría por finalizada la guerra arancelaria vigente entre ambos bloques desde hace meses.

"La moderación sustancial de las incertidumbres del Brexit, combinadas con la primera fase del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China se espera que apoyen los activos con riesgo", ha puntualizado en analista de Unigestión Stéphane Dutu.