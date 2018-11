La Bolsa de Londres sube un 0,38 % en la apertura

La Bolsa de Valores de Londres abrió hoy con tendencia al alza y su índice general FTSE-100 subía 26,98 puntos, un 0,38 %, y se situaba en 7.060,77 enteros.

El mercado londinense empezó la jornada en positivo después de que ayer la primera ministra británica, Theresa May, difundiera el borrador de acuerdo alcanzado con Bruselas sobre el "brexit" , la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

La mayoría de las organizaciones empresariales han recibido con cauteloso optimismo este pacto preliminar, puesto que aleja la posibilidad de un "brexit" radical sin acuerdo.

No obstante, el texto ha suscitado fuertes críticas a nivel político y no está claro que May consiga que pueda ser aprobado en una eventual votación en la Cámara de los Comunes.