Botín pide gobiernos "responsables" que apoyen a las empresas

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha pedido este domingo "gobiernos responsables" en Europa y en los países "que entiendan que si no se apoya a las empresas, si no se generan beneficios empresariales, no podemos tener una economía social".

Así lo afirma la presidenta en una entrevista con El País, en la que confía en que en octubre la situación sanitaria y económica global permita a la entidad "valorar de nuevo" el pago del dividendo de 2020, que a comienzo de abril había dejado en el aire.

Además, señala que están trabajando con el sector inmobiliario y de la construcción, con expertos y con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para ayudar a los jóvenes a comprar su primera vivienda, un programa que permitiría crear en torno a 500.000 empleos.

"Tenemos que esforzarnos en crear empleo digno y mantener niveles adecuados de protección social y gasto público prioritario", dice Botín, que añade que el crecimiento solo es sostenible si es inclusivo.

"Y solo apoyando al empresario, y a las empresas es posible todo lo demás. Sin iniciativa privada, no hay crecimiento. Hay que crear las condiciones para que los inversores, de dentro y de fuera, inviertan y confíen en nuestro futuro".

En el programa de colaboración entre el sector privado y el público del que habla la presidenta del banco, el comprador de la vivienda pagaría solo un 5 % del valor de la casa y el banco le daría la hipoteca por el 95 % restante, con una garantía del ICO del 20 %.

Añade que si gracias a este esquema de colaboración se pudieran construir 150.000 viviendas, se podrían crear en torno a 500.000 empleos, se ayudaría a miles de jóvenes a independizarse, salvaría a muchas pymes y autónomos y se reduciría la factura del desempleo.

También señala que el modelo de avales públicos en general está funcionando bien pero tiene "algún problema puntual", como es la asignación de cuotas en las líneas ICO.

Hubiera sido más efectivo, dice, si se hubieran atendido las peticiones por orden de llegada, como se ha hecho otras veces con estas líneas y como se hace en países como Alemania, y no por un sistema de asignación de cuotas.

Explica que Santander tiene una cuota total de crédito del 18 %, la misma que les han concedido en las líneas, aunque en el segmento de empresas el banco llega al 27 %.

"Si eres una pyme con tres empleados tienes un banco y ese banco te conoce. No te vas a ir a un banco nuevo en mitad de la crisis. Hemos tenido una gran demanda y todavía no hemos podido responder a todas las solicitudes. Por eso es tan importante que habiliten los 100.000 millones (la cifra adelantada por el Gobierno) cuanto antes", añade.

Además, defiende que Europa debe lanzar con rapidez un programa fiscal y regulatorio común de reactivación, no solo para acelerar la recuperación, sino también para preservar el Mercado Único y la competencia porque ambos pueden verse afectados por los muy distintos espacios fiscales que tienen los países miembros.

Así, indica que mientras que el programa de avales a través del ICO equivale al 10 % del PIB, el equiparable en Alemania supone el 30 % del PIB alemán.

"Si esta asimetría de respuesta no se compensa con regulación de competencia y con un programa fiscal europeo se corre el riesgo de poner en desventaja a las empresas españolas, no solo por la cuantía del programa sino por los dispares porcentajes de garantía. En España, en las líneas ICO, los bancos, además de aportar la liquidez, asumimos entre el 20 % y el 30 % del riesgo", explica.