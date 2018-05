Botín: "Está en nuestras manos tomar decisiones responsables"

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha dicho hoy, sin una referencia explícita a la moción de censura, que "está en nuestras manos tomar decisiones responsables" y ha abogado por "reducir la incertidumbre" en el mundo.

La presidenta del Santander ha dictado hoy una conferencia en la Universidad de Deusto y en el coloquio posterior ha hecho una referencia a la situación económica europea y española, sin mencionar la moción de censura que se debate hoy en el Congreso.

Botín ha dicho: "lo que España ha hecho es mucho más admirado y reconocido fuera de España que aquí; llevamos cuatro años de recuperación creando medio millón de puestos de trabajo. Cuando viajo la única pregunta que me hacen es por la tasa de desempleo, aunque sabemos que la real no es la estadística y a veces cuesta conseguir personas".

"Estamos en una tendencia positiva, tenemos una oportunidad de que siga, pero también hay un riesgo de que no siga. Todos los analistas, no solo en España, en Europa, coinciden en que hay mucho crecimiento, pero tiene que llegar a todos, y mientras esto no ocurra habrá inestabilidad política en el mundo, y por tanto, hay que reducir la incertidumbre".

Sobre España, ha precisado, "el capital extranjero ha apostado por España, pero nos empiezan a preguntar, empieza a haber hay una cierta preocupación de si va a cambiar la tendencia de España".

"Europa está en una situación mucho mejor que hace unos años, aunque obviamente el tema de Italia no ayuda, pero Italia no es Grecia, y no quiero decir más. España es un país europeo y lo que preocupa es que la incertidumbre se alargue", ha concluido.

Durante la conferencia, Botín ha hecho una reflexión sobre el impacto de la revolución digital, cuyo "principal y más visible impacto es la reducción de los costes de transacción. Esta vez los ganadores son los mercados. Operar en ellos es mucho más barato que hace veinte años".

Con ello han surgido las plataformas globales (como Amazon), "que son todas americanas y chinas, no son propietarias de los activos productivos, están verticalmente integradas y son la versión mejor acabada del abaratamiento de costes. A los ciudadanos aparentemente les ha gustado".

Pero -ha advertido-, estas plataformas "son cerradas; no hay transparencia para los usuarios y hasta hace poco decían que sus servicios eran gratis. Esto no es tan así, y lo hemos visto en el caso reciente de Cambridge analytics. La gente ha comenzado a entender que el precio de los productos aparentemente gratis es la invasión de su privacidad. Este va ser el gran debate en los próximos años, la privacidad, los datos, cómo regular las grandes plataformas".

"A igual actividad, igual regulación, y esto cambiará por la presión y los valores de la sociedad", ha reclamado Botin.

Frente a estas plataformas cerradas, el Santander quiere ser una plataforma abierta, "un banco, con sucursales y confianza y atención al cliente, pero además una plataforma global de servicios financieros, en un mercado global e interconectado".

"Me gustaría que a este equipo directivo nos recordaran por haber construido un banco responsable", donde primen "la ética y los valores", ha concluido.

A la conferencia, organizada por Deusto Business Alumni, han asistido, entre otros, los consejeros de Desarrollo Económico y de Hacienda del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia y Pedro Azpiazu, respectivamente, y el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria.